par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 11 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi avant la publication des prix à la consommation, qui devraient fournir plus de détails sur l'atténuation des pressions inflationnistes avant un éventuel assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 0,12%, ou 46,97 points, à 38.769,66 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -5,75 points, soit 0,11% à 5.117,94 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -65,84 points (0,41%) à 16.019,274.

Les marchés ont opté lundi pour des prises de bénéfice après les récents records sur les indices et avant la publication, mardi, des données de l'inflation américaine pour le mois de février, les banquiers centraux ayant souligné à plusieurs reprises que les indicateurs à venir seraient soigneusement examinés avant d'envisager une première réduction des coûts d'emprunt.

Ces données seront par ailleurs essentielles pour confirmer que l'inflation reste stable ou pour montrer que les chiffres de janvier, qui ont montré une accélération des pressions inflationnistes et une hausse inattendue des prix à la production, n'étaient qu'une anomalie saisonnière.

L'inflation devrait augmenter de 0,4% sur un an et de 3,1% sur une base annuelle en février.

La prudence est également de mise face aux récents records sur les indices, portés la semaine dernière par l'optimisme sur l'intelligence artificielle et les perspectives d'une baisse de taux de part et d'autre de l'Atlantique.

Aux valeurs, l'action de Boeing a chuté de 3% après qu'Alaska Airlines a déclaré samedi collaborer avec le département américain de la Justice qui a ouvert une enquête concernant un incident sur un appareil 737 max de l'avionneur.

Les titres des fabricants de semi-conducteurs ont continué leurs baisses : Nvidia a chuté de 2%, Advances Micro Devices a perdu 4,3% et Broadcom a baissé de 1,2%. (Version française Zhifan Liu)