Point marchés-Wall Street grimpe avec les signes favorables sur l'inflation 15/11/2022 | 22:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones gagne 0,17%, le S&P-500 0,87% et le Nasdaq 1,45% * La crainte de missiles russes en Pologne limite les gains * Les prix à la production montent moins que prévu aux Etats-Unis par Lewis Krauskopf, Amruta Khandekar et Ankika Biswas 15 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi à la suite d'un nouveau signe de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. Les gains ont toutefois été limités en deuxième partie de séance par la crainte d'un élargissement du conflit en Ukraine à la suite d'informations faisant état de missiles russes tombés en Pologne. L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 56,22 points, à 33.592,92 points. Le Dow est brièvement passé en territoire négatif après les informations en provenance de Pologne avant de se ressaisir. Le S&P-500, plus large, a pris 34,48 points, soit 0,87%, à 3.991,73 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 162,19 points (1,45%) à 11.358,41 points. Une heure avant l'ouverture de la séance, le département américain du Travail a annoncé que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis avaient augmenté en octobre de 0,2% sur un mois, soit deux fois moins que prévu par les économistes interrogés par Reuters. Moins d'une semaine après l'annonce d'une inflation repassée sous les 8% en rythme annuel le mois dernier, cette statistique conforte l'hypothèse selon laquelle la hausse des prix est en voie d'être maîtrisée aux Etats-Unis, avec pour conséquence que la Réserve fédérale n'a plus à se montrer aussi agressive dans son resserrement monétaire. Le secteur technologique, où les valorisations dépendent en partie du niveau des taux d'intérêt, a été l'un des principaux bénéficiaires de cette tendance, avec notamment des gains marqués pour les poids lourds de la cote que sont Apple (+1,2%) ou Alphabet (+2,9%). Le géant de la distribution Walmart a gagné 6,54% après le relèvement de sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année et l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 20 milliards de dollars. Home Depot a pris 1,63%, le numéro un mondial des magasins de bricolage ayant fait état mardi d'une croissance de ses ventes à magasins comparables supérieure aux attentes au troisième trimestre. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE MERCREDI : (Reportage Lewis Krauskopf et Carolina Mandl à New York, Shubham Batra, Sruthi Shankar, Amruta Khandekar et Ankika Biswas; Avec Devik Jain, version française Bertrand Boucey)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 2.86% 98.44 -33.93% APPLE INC. 1.19% 150.04 -15.70%