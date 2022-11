Point marchés-Wall Street pénalisée par Apple, en attendant Powell 29/11/2022 | 22:25 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones grignote 0,01%, le S&P-500 perd 0,16%, le Nasdaq cède 0,59% * Les investisseurs attendent un discours de Powell mercredi * Apple baisse encore par Shreyashi Sanyal et Noel Randewich 29 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une note baissière mardi, avec un repli des grandes valeurs technologiques, notamment Apple, dans l'attente d'un discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi. L'indice Dow Jones a grignoté 0,01%, ou 3,07 points, à 33.852,53 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,16% à 3.957,60 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de son côté de 65,72 points (-0,59%) à 10.983,78 points. Les investisseurs ont été incités à la prudence à la veille d'un discours de Jerome Powell sur les perspectives de l'économie américaine et du marché du travail. Ils espèrent en retirer des signaux sur l'évolution du rythme de la hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Aux valeurs individuelles, l'action Apple (-2,1%) a baissé pour une quatrième séance consécutive en raison des doutes sur la production de l'iPhone avec les perturbations provoquées par l'épidémie de COVID-19 en Chine. Autre géant du secteur numérique, Amazon a cédé 1,6%. La hausse des cours du pétrole, liée aux espoirs d'un allègement des mesures anti-COVID en Chine après un week-end de contestation, a en revanche porté le secteur de l'énergie avec des gains de 0,7% et 1,5% pour les groupes pétroliers Exxon Mobil et Chevron. Dans l'actualité des résultats d'entreprises, le groupe de santé UnitedHealth a perdu 0,8% en raison d'une prévision de bénéfice pour l'exercice 2023 inférieure aux attentes. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE MERCREDI : (Rédigé par Shreyashi Sanyal et Ankika Biswas à Bangalore et Noel Randewich à Oakland, version française Bertrand Boucey)

© Reuters 2022

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. -1.63% 92.42 -43.65% APPLE INC. -2.11% 141.17 -16.59% CHEVRON CORPORATION 1.50% 181.03 56.54% EXXON MOBIL CORPORATION 0.66% 110.54 85.01% NASDAQ COMPOSITE -0.59% 10983.78 -28.24% S&P GSCI PETROLEUM INDEX 1.07% 303.8453 9.65% UNITEDHEALTH GROUP INC. -0.80% 528 7.07%