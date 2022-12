Point marchés-Wall Street plonge, plombée par les craintes d'une récession

*

Le Dow Jones cède 1,05%, le S&P-500 perd 1,45% et le Nasdaq recule de 2,18%

par Sinéad Carew et Ankika Biswas

22 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi alors que des données indiquant une résilience de l'économie américaine ont alimenté les craintes de voir la Réserve fédérale (Fed) poursuivre plus longtemps qu'attendu son resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation, avec le risque d'une récession.

L'indice Dow Jones a cédé 1,05%, ou 348,99 points, à 33.027,49 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 56,05 points, soit 1,45%, à 3.822,39 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 233,25 points (2,18%) à 10.476,12 points.

La morosité du climat de la séance à Wall Street a été exacerbée par les prévisions peu réjouissantes communiquées par Micron, dont le titre a perdu 3,4%, illustrant les difficultés du secteur des semiconducteurs et entraînant l'indice de celui-ci vers le bas.

Plus sensibles aux variations des taux d'intérêt, les valeurs à forte croissance ont subi un déclin et entraîné dans leur sillage le secteur des technologies, l'un des secteurs majeurs du S&P-500 à avoir le plus souffert jeudi.

Le département américain du Commerce a publié dans la journée une révision à la hausse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre, à 3,2% sur un an contre 2,9% selon une précédente estimation.

En parallèle, des données du département américain du Travail ont indiqué une hausse des demandes hebdomadaires de chômage dans le pays, mais moins importante qu'anticipée par les économistes.

"Nous passons de l'une des principales inquiétudes de 2022 - la réponse de la Réserve fédérale aux fortes pressions inflationnistes - à la crainte à propos de 2023, qui est de voir une récession se produire aux Etats-Unis et probablement aussi mondialement", a commenté Matt Stucky, gestionnaire de portfolio chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

"Dans mon esprit, les données d'aujourd'hui confirment en quelque sorte la direction dans laquelle nous allons", a-t-il dit, ajoutant que l'inflation élevée, la morosité de l'économie et l'état du marché du travail devraient faire prendre conscience aux investisseurs que les prévisions de résultats sont trop élevées pour l'an prochain.

Sous pression face aux craintes de voir les hausses répétées des taux d'intérêt décidées par la Fed plonger l'économie américaine en récession, les principaux indices de Wall Street s'acheminent vers leur plus importante baisse annuelle depuis la crise financière de 2008.

Tesla a vu son titre plonger de 8,9% après l'annonce par le constructeur automobile d'une réduction supplémentaire sur des modèles de véhicule aux Etats-Unis, sur fond de préoccupations à l'égard de la demande.

