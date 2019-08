Point marchés-Wall Street portée par des signes de relance et le commerce (actualisé)

(Actualisé avec taux, devises, pétrole)

* Plan de relance évoqué en Allemagne

* Evolution de la politique de taux en Chine

* Washington prolonge le sursis pour Huawei

* Apple contribue fortement à la hausse du Dow

* Rebond des rendements des obligations du Trésor US

* Le Dow a pris 0,96%, le S&P 1,21% et le Nasdaq 1,35%

par Juliette Rouillon

NEW YORK, 19 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, prolongeant son rebond de vendredi, encouragée par des signes de la volonté de l'Allemagne et de la Chine de relancer leur économie, tandis que les valeurs technologiques ont été soutenues par un regain d'optimisme sur les relations commerciales sino-américaines.

L'indice Dow Jones a gagné 249,78 points, soit 0,96%, à 26.135,79. Le S&P-500, plus large, a pris 34,97 points, soit 1,21%, à 2.923,65. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 106,82 points (+1,35%) à 8.002,81 points.

La Banque populaire de Chine (BPC) a annoncé samedi une réforme de son mécanisme de taux préférentiel de prêt (TPP) et le ministre allemand des Finances a déclaré dimanche que l'Allemagne disposait des ressources budgétaires nécessaires pour faire face à une crise économique.

Après que les trois grands indices ont accusé leur troisième perte hebdomadaire d'affilée malgré le rebond de fin de semaine, la possibilité que la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales prennent des mesures de soutien en septembre pourraient l'emporter sur les risques commerciaux et les signes de ralentissement mondial dans l'esprit des investisseurs.

L'attention se portera cette semaine sur la publication mercredi des "minutes" de la réunion de juillet de la Fed, à l'issue de laquelle elle a abaissé les taux pour la première fois depuis plus de dix ans, ainsi que sur le discours qui sera prononcé par le président Jerome Powell à Jackson Hole vendredi.

"Tout est en hausse parce que le marché s'attend à ce que le président de la Fed, (Jerome) Powell, se prononce en faveur d'une nouvelle réduction (des taux) lorsqu'il s'adressera aux banquiers à Jackson Hole", a déclaré Peter Kenny de Kenny's Commentary LLC et Strategic Board Solutions LLC.

Par ailleurs, renforçant l'optimisme sur les négociations commerciales entre Washington et Pékin, le gouvernement américain a prolongé de 90 jours les exemptions accordées au géant chinois des télécoms Huawei lui permettant d'acheter auprès d'entreprises américaines le matériel indispensable pour continuer à fournir ses clients.

VALEURS

Cette prolongation des exemptions pour Huawei a dopé les valeurs technologiques et le secteur des semi-conducteurs américains, dont l'indice de Philadelphie a pris 1,87%.

Apple (+1,86%) a fortement contribué à la hausse de l'indice Dow Jones. Donald Trump a déclaré dimanche avoir discuté avec le PDG du groupe de l'impact des droits de douane sur les importations chinoises et sur la concurrence du sud-coréen Samsung, notant que Tim Cook avait bien montré que les droits américains risquaient de pénaliser Apple.

Tous les indices sectoriels ont fini dans le vert, celui des valeurs liées à l'énergie en tête avec un gain de 2,14%, dans le sillage des cours du pétrole. Les valeurs défensives comme l'immobilier et les services collectifs ont figuré parmi les plus faibles hausses.

Estée Lauder a gagné 12,58%, plus forte hausse du S&P. Le groupe américain de produits de beauté a fait état de résultats trimestriels et de prévisions supérieurs aux attentes, apaisant les craintes d'un ralentissement en Chine pour cause de guerre commerciale et troubles à Hong Kong.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse également, les perspectives de mesures de soutien à l'économie en Chine et en Allemagne ayant rassuré les investisseurs.

À Paris, l'indice CAC 40 a terminé sur un gain de 1,34% à 5.371,56 points. Le Footsie britannique a pris 1,02% et le Dax allemand a gagné 1,32%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,2%, le FTSEurofirst 300 de 1,08% et le Stoxx 600 de 1,14%.

TAUX

L'espoir de mesures de relance dans les grandes économies mondiales ont contribué à réveiller l'appétit pour le risque et donc à faire remontée les rendements des emprunts d'Etat sur l'ensemble des marchés après leur recul de la semaine dernière.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans a grimpé de six points de base, à 1,603%.

Le marché a été plombé en outre par l'annonce vendredi que le département du Trésor testait l'intérêt du marché pour des obligations à ultra-long terme, de 50 ou 100 ans, après que le rendement à 30 ans est tombé à un plus bas record la semaine dernière dans la crainte d'un fort ralentissement économique.

Le rendement des titres à 10 ans allemand a gagné trois points de base à -0,651%, s'éloignant du plus bas record de vendredi à -0,727%. Son équivalent français a fini autour de -0,3665%, gagnant quatre points de base.

CHANGES

Sur le marché des changes, les valeurs refuge comme le yen et le franc suisse ont fait marche arrière face au dollar dans l'espoir que les grandes banques centrales prendront des mesures de soutien à la croissance dans les prochaines semaines. L'euro a encore légèrement reculé face au dollar, à 1,1079, après avoir perdu 1% la semaine dernière, son plus net repli hebdomadaire depuis début juin.

L'indice dollar qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence a pris 0,2%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont grimpé à la suite d'une attaque au cours du week-end sur des installations pétrolières saoudiennes par des drones des rebelles yéménites Houthis.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 2,44% à 56,21 dollars le baril et le Brent a pris 1,88% à 59,74 dollars.

A SUIVRE MARDI : (April Joyner, Medha Singh et Akanksha Rana à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)