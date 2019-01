Point marchés-Wall Street profite de la reprise des discussions USA-Chine

* Le Dow a gagné 0,42%, le S&P-500 0,7%, le Nasdaq 1,26%

* Washington et Pékin affichent leur bonne volonté sur le commerce

* Les "techs" en ont profité, notamment Amazon et Netflix

* Les pétrolières portées par le rebond du brut

7 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi pour la deuxième séance consécutive, la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ayant alimenté les espoirs d'embellie économique, une perspective qui a notamment bénéficié aux valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones a gagné 98,19 points, soit 0,42%, à 23.531,35.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,75 points, soit 0,7%, à 2.549,69.

Le Nasdaq Composite a progressé de 84,61 points, soit 1,26%, à 6.823,47.

Les marchés boursiers américains ont ainsi amplifié le rebond entamé vendredi (+3,43% pour le S&P-500) à la faveur des chiffres supérieurs aux attentes de l'emploi aux Etats-Unis et des déclarations rassurantes de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sur l'évolution des taux d'intérêt.

Le S&P-500 affiche désormais un rebond de 8,45% par rapport au plus bas de clôture de 20 mois inscrit le 24 décembre, au terme trois mois de repli qui lui avaient fait perdre près de 20%.

Alors que les craintes d'une guerre commerciale à grande échelle entre les Etats-Unis et la Chine ont été l'une des principales causes de cette baisse, l'humeur semble prête à changer: le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré lundi que Washington et Pékin pourraient conclure un accord "raisonnable" sur les différends en cours et le ministère chinois des Affaires étrangères a part assuré négocier "de bonne foi".

"Le principal élément, c'est le fait que l'administration (américaine) évoque des progrès dans les discussions avec la Chine. C'est quelque chose que le marché considère comme très important", explique Rick Meckler, associé de Cherry Lane Investments.

VALEURS

Parmi les plus fortes progressions sectorielles du jour se trouvent plusieurs compartiments sensibles aux tensions commerciales: le S&P des hautes technologies a ainsi gagné 0,86% et celui des biens de consommation non contrainte 2,36%.

Quant à l'indice Philaelphia Semiconductor, qui regroupe de nombreuses entreprises réalisant une part importante de leurs ventes en Chine, il a progressé de 1,95%.

Le secteur de l'énergie a quant à lui pris 1,29% avec la poursuite du rebond des cours du pétrole.

En hausse de 3,44% en clôture, Amazon a de nouveau ravi à Microsoft (+0,13%) le titre de première capitalisation de Wall Street. Quant à Netflix, il a bondi de 5,97%, porté entre autres par les récompenses glanées lors de la cérémonie des "Golden Globes" dimanche soir.

A la baisse, le secteur défensif des services aux collectivités a cédé 0,71%. Un recul amplifié par la chute de 22,34% de la compagnie d'électricité californienne PG&E après les informations de Reuters sur un possible dépôt de bilan du groupe ou de certaines filiales face au risque judiciaire lié à sa possible responsabilité dans des incendies de 2017 et de 2018.

Dans l'actualité des fusions-acquisitions, la "biotech" Loxo Oncology a vu son cours s'envoler de 66,33% après l'annonce de son rachat par Eli Lilly (+0,54%), une opération de près de huit milliards de dollars (sept milliards d'euros).

Le distributeur Dollar Tree a pris 5,46% après l'irruption à son capital du fonds activiste Starboard Value, qui réclame la vente de l'enseigne Family Dollar et le remplacement de la majorité des administrateurs.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice ISM d'activité du secteur des services est ressorti en net recul pour le mois de décembre, au plus bas depuis cinq mois, mais la composante des nouveaux contrats a légèrement progressé, ce qui entretient l'espoir d'une embellie.

(Marc Angrand, avec Noel Randewich à New York)