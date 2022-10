Point marchés-Wall Street rechute face aux risques de récession 05/10/2022 | 22:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones cède 0,14%, le S&P-500 0,20% et le Nasdaq 0,25% NEW YORK, 5 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a légèrement rechuté mercredi, les risques de récession et la perspective de poursuite de remontée des taux d'intérêt reprenant le dessus sur l'ensemble des marchés après un début de semaine marqué par un net regain d'appétit pour le risque. L'indice Dow Jones a cédé 0,14%, ou 42,45 points, à 30.273,87 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 7,65 points, soit 0,20%, à 3.783,28 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 27,77 points (-0,25%) à 11.148,64 points. Alors que les investisseurs s'inquiètent du ralentissement économique, l'indicateur des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis a montré que le secteur restait dynamique, ce qui laisse penser que la hausse des taux d'intérêt n'a pas encore eu d'effet majeur sur le marché du travail alors que la Réserve fédérale s'emploie à juguler l'inflation. Selon l'enquête mensuelle de l'institut ADP, le secteur privé a créé 208.000 emplois en septembre, soit un peu plus qu'attendu en moyenne par les économistes. Ces nouvelles données renforcent la perspective de voir la Fed décider une nouvelle hausse de 75 points de base de ses taux d'intérêt directeurs lors de sa réunion de politique monétaire début novembre. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a répété mercredi sur Bloomberg TV que la banque centrale n'allait pas relâcher ses efforts jusqu'à ce que l'inflation soit sous contrôle. "Le chemin est clair: nous allons faire monter les taux en territoire restrictif et les y maintenir un certain temps", a-t-elle dit. Dans ce contexte, le secteur de l'énergie a profité de la décision de l'Opep+ de réduire sa production de deux millions de barils par jour, la plus forte baisse depuis la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en raison de la baisse de la demande mondiale. Twitter (-1,30%) a en revanche marqué le pas après avoir gagné 22% mardi à la suite de la relance de l'offre de rachat Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Tesla, dirigée par le milliardaire, a cédé de son côté 3,45%. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE jeudi : (Reportage de Herbert Lash, version française Tangi Salaün)

© Reuters 2022