* Le Dow Jones perd 1,09%, le S&P-500 0,95% et le Nasdaq 0,84%

* L'inflation plus élevée que prévu en mars aux USA

* La perspective d'une baisse de taux s'éloigne

par Stephen Culp

NEW YORK, 10 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini mercredi en nette baisse après l'annonce d'une inflation plus élevée que prévu en mars aux Etats-Unis, ce qui limite les perspectives de baisses des taux cette année de la part de la Réserve fédérale américaine.

L'indice Dow Jones a cédé 1,09%, ou 422,16 points, à 38.461,51 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 49,27 points, soit 0,95%, à 5.160,64 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 136,28 points (-0,84%) à 16.170,36 points.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis a progressé de 0,4% le mois dernier et de 3,5% sur un an, soit dans chaque cas une croissance supérieure de 0,1 point aux anticipations des économistes. Surtout, l'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils de l'énergie et des produits alimentaires, et celle dans les services, principal secteur de l'activité économique, ont aussi été plus fortes que prévu.

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi et le dollar s'est raffermi à la publication de ces statistiques, qui ont pesé sur les marchés d'actions.

Les "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed le mois dernier ont en outre témoigné de doutes parmi les responsables de la banque centrale américaine quant à la dynamique de désinflation aux Etats-Unis.

Cette perspective de taux élevés sur une période prolongée a notamment pesé sur les valeurs de l'immobilier mais aussi sur les géants du numérique, valeurs de croissance par excellence, tels qu'Apple (-1,11%) ou Microsoft (-0,71%). (version française Bertrand Boucey)