* Le Dow Jones cède 0,41%, le S&P-500 0,31% et le Nasdaq 0,27%

NEW YORK, 25 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi sur fond de prises de bénéfice après son récent rallye et en attendant la publication dans la semaine des chiffres de l'inflation privilégiés par la Réserve fédérale.

La confirmation la semaine dernière par la Fed de son intention de procéder cette année à trois baisses de taux a poussé les indices new-yorkais à des niveaux records, ce qui a incité les investisseurs à reprendre un peu leur souffle lundi.

L'indice Dow Jones a cédé 0,41%, ou 162,26 points, à 39.313,64 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 15,99 points, soit 0,31%, à 5.218,19 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 44,35 points (-0,27%) à 16.384,47 points.

L'indice des prix PCE, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed, ainsi que des chiffres du produit intérieur brut (PIB) du quatrième trimestre seront publiés dans la semaine alors que les marchés américains seront fermés vendredi pour le week-end de Pâques.

Aux valeurs, Boeing a gagné 1,35% après l'annonce par l'avionneur du départ en fin d'année de son actuel directeur général Dave Calhoun.

United Airlines a cédé 3,4%, la compagnie aérienne étant placée sous surveillance renforcée par la FAA, l'autorité fédérale de l'aviation américaine, après une série d'incidents de sécurité.

Intel et Advanced Micro Devices (AMD) ont aussi reculé, respectivement de 1,73% et de 0,56%, la Chine envisageant d'interdire progressivement des ordinateurs et des serveurs du gouvernement l'utilisation des puces des fabricants américains, selon le Financial Times.

(rédigé par Stephen Culp, version française Tangi Salaün)