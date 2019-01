Point marchés-Wall Street salue la fin du "shutdown", les "techs" grimpent

* Le Dow prend 0,75%, le S&P-500 0,85%, le Nasdaq 1,25%

* L'annonce de la fin du shutdown porte les indices

* Apple gagne plus de 3% à l'approche de ses résultats

* Le dollar recule, l'euro repasse 1,14

25 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a terminé vendredi en hausse assez nette, portée par l'annonce de la réouverture des administrations fédérales aux Etats-Unis et par les géants de la technologie, Apple en tête, à l'approche de la publication de leurs résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 183,96 points, soit 0,75%, à 24.732,45.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,43 points, soit 0,85%%, à 2.664,76.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 91,40 points (1,29%) à 7.164,86.

Sur l'ensemble de la semaine, les indices ont peu varié (-0,26% pour le S&P, +0,09% pour le Dow et +0,11% pour le Nasdaq).

Les indices ont augmenté leurs gains après l'annonce d'un accord entre les dirigeants du Congrès pour mettre temporairement fin au "shutdown" qui paralysait certains services de l'administration fédérale depuis plus d'un mois.

Le président des Etats-Unis a indiqué qu'il allait signer une loi garantissant le financement de l'administration fédérale pendant les trois prochaines semaines, soit jusqu'au 15 février.

VALEURS

Aux valeurs, Apple (+3,31%), Microsoft (+0,91%) et Amazon (+0,95%) ont porté les indices avant l'annonce, la semaine prochaine, de leurs comptes trimestriels, gros événement pour Wall Street étant donné la taille considérable de ces capitalisations.

La chaîne de cafés Starbucks a pris 3,63% après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu grâce à des promotions agressives.

Western Digital a bondi de 7,52%, le fabricant de disques durs ayant dit prévoir une amélioration de son chiffre d'affaires au second semestre.

Contre la tendance, Intel a chuté de 5,46%, de loin la plus forte baisse du Dow, après avoir publié jeudi soir un chiffre d'affaires du quatrième trimestre et des prévisions pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes, sous le coup notamment d'un ralentissement en Chine.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses de la zone euro ont terminé en hausse, portées par un regain d'optimisme au lendemain des annonces accommodantes de la Banque centrale européenne (BCE).

Le CAC 40 a gagné 1,11% et le Dax allemand a pris 1,36%. Le Footsie britannique a cédé en revanche 0,14%, affaibli par la hausse de la livre sterling.

Sur la semaine, le Stoxx a pris 0,22% et le CAC 1,02%.

TAUX

Sur le marché obligataire, l'annonce de la fin du shutdown a porté le rendement des Treasuries à 10 ans, qui a pris jusqu'à près de cinq points de base pour se rapprocher de 2,76%.

CHANGES

Le dollar perd 0,8% face à un panier de six grandes devises internationales, les investisseurs se tournant vers la Réserve fédérale, qui tient sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi et pourrait conforter les anticipations d'une pause dans le resserrement de sa politique.

"Même s'il se peut que la Fed ne soit pas ouvertement accommodante, son ton pourrait mettre l'accent sur la prudence et donc ne pas changer beaucoup les attentes très limitées des investisseurs en matière d'augmentation des taux cette année", a déclaré Joe Manimbo, analyste de marché chez Western Union Business Solutions.

L'euro a profité du repli du billet vert pour repasser 1,14 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont terminé en hausse d'environ 1% sur le Nymex, la crise politique au Venezuela menaçant de réduire les approvisionnements de brut.

La hausse a cependant été limitée par la persistance des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que par les signaux indiquant un ralentissement de la croissance mondiale.

A SUIVRE LUNDI :

La politique monétaire reviendra sur le devant de la scène dès lundi avec l'audition au Parlement européen du président de la BCE, Mario Draghi (14h00 GMT).

(Patrick Vignal pour le service français)