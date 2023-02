Point marchés-Wall Street se relance timidement

* Le Dow Jones gagne 0,22%, le S&P-500 0,31% et le Nasdaq 0,63%

* Achats à bon compte après le recul de la semaine dernière

* La menace de l'inflation continue de planer

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 27 février (Reuters) - La Bourse de New York a timidement rebondi lundi après avoir subi la semaine dernière sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis le début de l'année, les investisseurs tentant des achats à bon compte tout en restant préoccupés par le niveau de l'inflation et la perspective d'un resserrement monétaire plus long que prévu de la part de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,22%, ou 72,17 points, à 32.889,09 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 12,19 points, soit 0,31%, à 3.982,24 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,04 points (0,63%) à 11.466,98 points.

Les trois grands indices de Wall Street ont ouvert en hausse de plus de 1% après la chute de la semaine dernière mais ils ont rapidement réduit leurs gains, l'annonce d'une croissance plus forte que prévu des commandes à l'industrie en janvier aux Etats-Unis venant conforter le scénario de nouvelles hausses de taux vigoureuses de la Fed.

Aux valeurs individuelles, Tesla a gagné 5,46%, le constructeur automobile ayant annoncé que son usine près de Berlin produisait déjà 4.000 véhicules par semaine, soit avec trois semaines d'avance sur le calendrier prévu.

L'opérateur ferroviaire Union Pacific a bondi de 10,1% après l'annonce du départ de son directeur général Lance Fritz, dans un contexte de pression du fonds spéculatif Soroban Capital Partners.

Pfizer a en revanche perdu 2,32%, le laboratoire étant en discussions pour racheter le spécialiste des traitements contre le cancer Seagen (+10,4%) pour plusieurs milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.

* Le rappel de la séance en Europe:

* A SUIVRE MARDI :

(Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Bertrand Boucey)