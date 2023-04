*

Le Dow Jones gagne 0,07%, le S&P-500 0,09% et le Nasdaq 0,11%

*

Amazon en hausse

*

Procter & Gamble termine dans le vert

par Lewis Krauskopf, Sruthi Shankar et Ankika Biswas

21 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, après des résultats d'entreprises en demi-teinte et alors que les investisseurs évaluent quelle pourrait être l'influence de données économiques contrastée sur les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, ou 22,34 points, à 33 808,96 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 3,73 points, soit 0,09%, à 4.133,52 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 12,9 points (0,11%) à 12 072,46 points.

L'indice PMI publié vendredi montre que l'activité aux Etats-Unis a progressé à un plus haut de 11 mois en avril, ravivant les craintes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), après la publication cette semaine de données montrant un affaiblissement de l'économie.

Les investisseurs attendent la publication la semaine prochaine de résultats trimestriels, notamment ceux de grandes entreprises du secteur de la technologie.

"Le marché est un peu dans l'attente avant les publications des grands groupes technologiques la semaine prochaine", déclare Keith Lerner, codirecteur des investissements chez Truist Advisory Services. "On oscille entre de bonnes et de mauvaises données économiques, de bons et de mauvais résultats d'entreprises."

Microsoft, Alphabet et Amazon doivent notamment publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.

Aux valeurs, Amazon a progressé après qu'un institut de recherche a prévu que ses résultats devraient dépasser les attentes de Wall Street.

Procter & Gamble a également avancé après le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires annuel. (Avec la contribution de Vansh Agarwal; version française Camille Raynaud)