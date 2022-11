Point marchés-Wall Street termine dans le rouge après les commentaires de Powell 02/11/2022 | 21:39 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones cède -1,55%, le S&P-500 2,50% et le Nasdaq -3,36% * La Fed relève ses taux de 75 points de base * L'idée même d'une pause est "très prématurée", dit Powell * par Chuck Mikolajczak NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell ayant fait repasser les indices dans le rouge. L'indice Dow Jones a cédé -1,55%, ou 505,44 points, à 32 147,76 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 96,41 points, soit 2,50%, à 3.759,69 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 366,05 points (-3,36%) à 10 524,80 points. La Fed a relevé mercredi son principal taux d'intérêt de trois quarts de point dans le but de freiner l'inflation, suggérant toutefois que les futures augmentations du coût du crédit pourraient se faire à un rythme plus lent. Les investisseurs s'attendaient à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base tout en espérant que la Fed montrerait qu'elle était prête à assouplir son approche lors de sa réunion de décembre. Les commentaires de Jerome Powell, qui a dit qu'il était "très prématuré" d'envisager une pause, ont toutefois fait plongé les indices. "Ce n'est qu'un discours, c'est peut-être un instant de frustration. Je ne pense pas qu'il aurait dû présenter les choses de cette manière, même si je comprends pourquoi il l'a fait. Avec le recul, il a fait le bon choix", estime Stephen Massocca, vice président de Wedbush Securities à San Francisco. "A terme, ce sera bon pour l'économie et pour les marchés." Les données sur l'emploi dans le secteur privé publiées mercredi par le cabinet spécialisé ADP ont montré que 239.000 emplois avaient été créés en octobre aux Etats-Unis, un chiffre supérieur aux 195.000 prévus par Reuters, signe d'un marché de l'emploi toujours dynamique. Les données concernant les créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires, qui seront dévoilées vendredi, finiront de renseigner les investisseurs sur le marché du travail. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE JEUDI: (Reportage Chuck Mikolajczak; version française Camille Raynaud)

