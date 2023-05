* Le Dow Jones cède -0,86%, le S&P-500 -0,72% et le Nasdaq -0,49%

* Les banques régionales américaines à la baisse

* Moderna progresse

par Noel Randewich et Ankika Biswas

4 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que les craintes concernant la santé des banques régionales américaine ont été ravivées, pesant sur l'ensemble du secteur.

L'indice Dow Jones a cédé -0,86%, ou 286,5 points, à 33 127,74 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 29,53 points, soit 0,72%, à 4.061,22 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 58,93 points (-0,49%) à 11 966,40 points.

L'inquiétude concernant une crise du secteur bancaire a été ravivée après que la banque californienne PacWest Bancorp a annoncé être en discussions avec des partenaires et des investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques, notamment d'une vente.

Les craintes se sont propagées à l'ensemble du secteur, faisant reculer Western Alliance Bancorp, KeyCorp , Valley National Bancorp et Zions Bancorp , l'indice KBW des banques régionales perdant jusqu'à 7%.

"Les banques régionales et le resserrement des conditions de crédit pèsent sur le marché alors que les investisseurs tentent de recalibrer la situation en termes de cycles de crédit et de normes de prêt bancaire, et de déterminer quand une récession potentielle pourrait frapper", a déclaré Zhe Shen, directeur général des stratégies de diversification chez TIFF Investment Management.

L'indice Vix de la volatilité a augmenté de 21 points pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin mars.

Les investisseurs, qui s'inquiètent de plus en plus de l'aggravation de la crise du secteur bancaire et du ralentissement économique aux Etats-Unis, s'attendent pour la plupart à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) réduise ses taux d'ici sa réunion de juillet, selon le FedWatch du CME.

La Fed a relevé mercredi son principal taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu, et a ouvert la voie à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux.

Le département du Travail a par ailleurs annoncé jeudi que les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 29 avril, un signe que le marché du travail se détend progressivement dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Aux valeurs, les grandes banques JP Morgan et Wells Fargo ont toutes deux reculé.

Apple était également à la baisse avant la publication de ses résultats, prévue après la clôture des marchés.

Moderna a de son côté progressé après avoir publié un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu au premier trimestre. (Avec la contribution de Sruthi Shankar et Caroline Mandl ; version française Camille Raynaud)