Le Dow Jones gagne 0,41%, le S&P-500 0,57% et le Nasdaq 0,31%

Les craintes sur les banques s'apaisent

Activision progresse après les annonces de l'autorité britannique de régulation

par Stephen Culp

NEW YORK, 24 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, alors que les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont apaisé les craintes des investisseurs quant à une crise des liquidités dans le secteur bancaire.

L'indice Dow Jones a gagné 0,41%, ou 132,28 points, à 32 237,53 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,63 points, 0,57%, à 3.971,35 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 36,56 points (0,31%) à 11 823,96 points.

La séance conclut une semaine volatile, marquée par le relèvement d'un quart de point du principal taux d'intérêt de la Fed et les inquiétudes concernant la santé du système bancaire.

"Les marchés ont progressé alors que les inquiétudes persistaient quant à une nouvelle flambée du secteur bancaire aux Etats-Unis ou à l'étranger", a déclaré David Carter, directeur général de JPMorgan Private Bank à New York.

"Wall Street prend ses repères à Washington et dans d'autres capitales en ce qui concerne les taux d'intérêt et les réglementations bancaires."

La Fed a décidé de relever son taux directeur de 25 points de base car elle estime que le système bancaire n'est pas confronté à une crise des liquidités, ont annoncé trois des directeurs régionaux de l'institution.

Alors que les responsables de la Fed continuent de considérer de nouvelles hausses de taux comme une forte possibilité, les marchés financiers privilégient désormais la probabilité d'une absence totale de hausse à l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire en mai.

Aux valeurs, les grandes banques américaines comme PMorgan Chase & Co et Wells Fargo ont réduit leurs pertes en fin de séance alors que Bank of America est revenue en territoire positif.

Les banques régionales américaines PacWest, Western Alliance et Truist Financial Corp ont également réduit leurs pertes, First Republic Bank évoluait cependant toujours en territoire négatif à l'heure de la clôture.

La première banque allemande, Deutsche Bank, a de son côté terminé dans le rouge alors que le rendement de sa dette Additional Tier 1 (AT1) et le coût d'assurance contre un risque de défaut de paiement (CDS) ont fortement augmenté.

Activision Blizzard a bondi après que l'autorité britannique de régulation de la concurrence a estimé que le rachat d'Activision par Microsoft ne devrait pas nuire à la concurrence dans le segment des consoles de jeu vidéo.

(Avec la contribution de Amruta Khandekar et Ankika Biswas; version française Camille Raynaud)