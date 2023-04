*

Le Dow Jones gagne 1,14%, le S&P-500 1,33% et le Nasdaq 1,99%

Hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage

Baisse inattendue des prix à la production

Netflix et Groupon progressent

par Stephen Culp

NEW YORK, 13 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, les données économiques montrant un ralentissement de l'inflation alimentant les espoirs de voir la Réserve fédérale américaine mettre fin à la remontée de ses taux.

L'indice Dow Jones a gagné

1,14%, ou 383,19 points, à 34 029,69 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 54,27 points, soit 1,33%, à 4.146,22 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 236,94 points (1,99%) à 12 166,27 points.

Les trois indices principaux de Wall Street ont terminé dans le vert, les grandes capitalisations du secteur des hautes technologies, sensibles aux anticipations de taux, contribuant notamment à la bonne performance du Nasdaq.

Les données économiques publiées avant le début de la séance par le département américain du Travail ont montré que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont affiché une baisse surprise en mars sur un mois et une augmentation des inscriptions hebdomadaires au chômage, démontrant l'efficacité de la politique mise en place par la Fed.

Le département du Travail avait publié mercredi des statistiques montrant que les prix à la consommation(CPI)avaient enregistré en mars un ralentissement plus marqué que prévu sur un mois et en rythme annuel.

"Les marchés se sont redressés aujourd'hui après la publication des données sur l'inflation ce matin, car tout tourne toujours autour de la Fed et donc de l'inflation", a déclaré David Carter, spécialiste des investissements chez JPMorgan Private Bank.

"Avec les prix à la consommation en demi-teinte hier, les prix à la production suggèrent également un ralentissement de l'inflation, ce qui pourrait signifier la fin rapide du resserrement de la politique monétaire de la Fed."

Les marchés financiers parient sur une ultime hausse de 25 points de base des taux de la Fed en mai après des relèvements de 475 points de base au total depuis mars 2022, le taux des fonds fédéraux étant actuellement de 4,75%-5,00%.

Les investisseurs tournent désormais leur attention vers les publications financières des grandes banques américaines pour le premier trimestre, Citigroup, JPMorgan Chase & Co et Wells Fargo & Co devant publier leurs résultats vendredi.

Aux valeurs, Delta Air Lines a terminé en baisse, alors que son bénéfice au premier trimestre s'est établi en dessous-des attentes des analystes.

Harley-Davidson a également reculé après avoir annoncé le départ de sa directrice financière, Gina Goetter, à la fin du mois d'avril.

Groupon a progressé après l'annonce de la nomination de Jiri Ponrt au poste de directeur financier.

Netflix a lui aussi terminé en hausse après que Wedbush a indiqué que la croissance des revenus de la plateforme de streaming provenant des nouveaux abonnés pourrait augmenter la rentabilité. (Reportage Stephen Culp avec la contribution de Sruthi Shankar et Ankika Biswas; version française Camille Raynaud)