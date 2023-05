* Le Dow Jones gagne 0,34%, le S&P-500 0,94% et le Nasdaq 1,51%

* McCarthy estime un accord sur la dette possible d'ici la semaine prochaine-rapport

* Walmart termine en hausse

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK, 18 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, soutenue par l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette des Etats-Unis et la bonne performance de Walmart, qui a revu à la hausse ses perspectives annuelles.

L'indice Dow Jones a gagné 0,34%, ou 115,14 points, à 33 535,91 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 39,28 points, soit 0,94%, à 4.198,05 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 188,27 points (1,51%) à 12 688,84 points.

Le président américain Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont indiqué cette semaine qu'un accord visant à relever le plafond d'emprunt du gouvernement était à portée de main.

"Hier et aujourd'hui, nous avons vraiment vu la pression sur le plafond de la dette se relâcher, McCarthy a encore fait preuve d'optimisme sur la possibilité qu'un accord soit trouvé d'ici la fin de semaine, la Chambre pourrait voter le texte la semaine suivante", a déclaré Anthony Saglimbene, stratégiste en chef chez Ameriprise Financial.

Les discussions sur le plafond de la dette américaine ont détourné l'attention de la campagne de relèvement des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Le département du Travail a annoncé jeudi que les inscriptions au chômage ont diminué plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 13 mai, ce qui suggère que la tension persiste sur le marché du travail et que les efforts de la Fed pour freiner l'économie n'ont pas pleinement abouti.

Aux valeurs, Walmart a progressé après avoir fait état de résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre et avoir relevé ses perspectives annuelles.

Netflix a également avancé après avoir annoncé que son offre avec publicités comptait près de 5 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Micron Technology a lui aussi terminé dans le vert après avoir annoncé mercredi son intention d'investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,35 milliards d'euros) dans la technologie des ultraviolets extrêmes au cours des prochaines années avec le soutien du gouvernement japonais. (Reportage Chuck Mikolajczak; version française Camille Raynaud)