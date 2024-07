* Le Dow Jones gagne 1,9%, le S&P-500 0,6% et le Nasdaq 0,2%

* Les ventes au détail inchangées en juin

* UnitedHealth et Bank of America dépassent les attentes

par Stephen Culp

NEW YORK, 16 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, Le Dow Jones signant un record de clôture alors que la publication de l'indicateur mensuel de ventes au détail aux Etats-Unis n'a pas remis en cause l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre.

L'indice Dow Jones a gagné 1,9%, ou 742,76 points, à 40.954,48 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 35,98 points, soit 0,6% à 5.667,20 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 36,774 points, soit 0,2% à 18.509,34 points.

Le département américain du Commerce a indiqué que les ventes au détail étaient restées inchangées en juin, ce qui a apaisé les craintes de voir la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed) faire basculer l'économie américaine dans la récession.

"Lorsque vous examinez les données économiques, vous observez un ralentissement, mais pas à un rythme inquiétant", a déclaré Tom Hainlin, responsable de la stratégie d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"La Fed observe exactement ce qu'elle souhaitait voir, l'économie ralentit, mais ni trop ni trop vite."

Aux valeurs, UnitedHealth a bondi après avoir fait état d'un bénéfice supérieur au consensus pour le deuxième trimestre.

Match était également à la hausse, l'investisseur activiste Starboard mettant la pression sur la maison mère de Tinder après avoir porté sa participation dans le groupe à plus de 6,5%, selon le Wall Street Journal.

Bank of America a également progressé après avoir publié un bénéfice supérieur aux attentes.

Morgan Stanley a de son côté reculé en raison des revenus de gestion de patrimoine inférieurs à la prévision des analystes.

