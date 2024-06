* Le Dow Jones cède 0,24%, le S&P-500 perd 0,13% et le Nasdaq recule de 0,25%

7 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en petite baisse vendredi, alors que la robustesse du marché du travail américain a suscité des doutes quant au calendrier des réductions de taux de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,24%, ou 91,88 points, à 38.794,29 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 7,01 points, soit 0,13%, à 5.345,95 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 42,79 points (-0,25%) à 17.130,33 points.

Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 1,32%, le Nasdaq a avancé de 2,38% et le Dow Jones a lui pris 0,29%. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a reculé de 2,02%.

La surprise de la dernière séance de la semaine est venue de la publication du rapport mensuel du département du Travail américain, qui a révélé que l'économie a créé plus d'emplois qu'attendu en mai aux Etats-Unis, tandis que le rythme de hausse des salaires y a progressé plus que prévu.

L'indice S&P 500 a réagi immédiatement après la publication du rapport et les rendements du Trésor américain ont grimpé, alors que les analystes réduisaient leurs paris sur une réduction des taux en septembre.

L'indice s'est ensuite redressé et a brièvement atteint un record intrajournalier alors que les investisseurs ont noté que les données révélaient une santé économique sous-jacente.

"Cela indique qu'il n'y aura probablement pas de réduction à court terme, et avec la remontée des rendements obligataires, cela met beaucoup de pression sur le commerce du risque, qui concerne probablement les petites capitalisations", a déclaré Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans.

"Cela dépend simplement des taux d'intérêt et peut-être qu'ils resteront un peu plus élevés pendant plus longtemps, et les gens doivent se recalibrer pour ce type d'environnement", a-t-il ajouté.

Les analystes estiment désormais à 56% la possibilité d'une réduction des taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME. Les investisseurs surveilleront les données sur l'inflation américaine la semaine prochaine et la réunion politique de la Réserve fédérale, qui se terminera le 12 juin.

"Personne ne s'attend à ce que la Fed baisse (les taux la semaine prochaine), mais la grande question qui préoccupe tout le monde est de savoir si elle ouvrira la porte à une baisse dès septembre", a déclaré de son côté Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group.

Aux valeurs, Gamestop s'est effondré (-39,38%) lors d'échanges volatils, au moment même où l'influenceur boursier "Roaring Kitty" lançait sa première une émission en direct en trois ans. Le distributeur de jeux vidéo a aussi fait état d'une baisse supérieure aux attentes de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Le fabricant de semi-conducteurs Nvidia a terminé stable (-0,09%) alors que sa valorisation est repassée sous la barre des 3.000 milliards de dollars, derrière celle d'Apple .

(Rédigé par Chibuike Oguh à New York, avec la contribution de Lisa Mattackal et Johann M Cherian à Bangalore ; version française Kate Entringer)