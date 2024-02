* Le Dow Jones cède 0,06%, le S&P-500 0,17% et le Nasdaq 0,55%

par Chuck Mikolajczak

28 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, à la veille de la publication d'un indicateur d'inflation très surveillé par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones a cédé 0,06%, ou 23,39 points, à 38.949,02 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 8,42 points, soit 0,17%, à 5.069,76 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 87,56 points (0,55%) à 15.947,738 points.

L'indice des prix PCE aux Etats-Unis, qui sera publié jeudi à 13h30 GMT, devrait montrer une accélération à 0,3% sur un mois en janvier.

Les marchés peinent à maintenir leur élan après le rallye de la semaine dernière mené par le fabricant de semi-conducteurs Nvidia.

Les investisseurs redoutent une persistance des pressions inflationnistes à l'image des récentes données des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) enregistrées aux Etats-Unis.

"Alors que le catalyseur des résultats est désormais derrière nous, on pourrait observer une certaine faiblesse alors que le marché doit s'adapter à la trajectoire de l'inflation et à la réaction de la Réserve fédérale, qu'il s'agisse de rhétorique ou d'une politique où les taux pourraient demeurer élevés plus longtemps", a dit Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille chez GLOBALT Investments à Atlanta.

"Tout signe de résurgence de l'inflation sera certainement pris très au sérieux par les marchés", a-t-il ajouté.

La deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mercredi par le département américain du Commerce a montré que la croissance de l'économie américaine avait été un peu moins forte qu'initialement prévu au quatrième trimestre.

Aux valeurs, UnitedHealth a reculé après avoir annoncé mardi que le département américain de la Justice avait ouvert une enquête antitrust à son encontre.

Applied Materials était en baisse après avoir été assigné à comparaître par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, pour obtenir des informations relatives à certaines livraisons à des clients chinois.

Beyond Meat a progressé après avoir annoncé un relèvement des prix de ses produits et une réduction de ses coûts.

Les groupes de cryptoactifs Coinbase Global, Bitfarms et Marathon Digital ont également avancé alors que le bitcoin a dépassé la barre symbolique des 60.000 dollars. (version française Camille Raynaud)