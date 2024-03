* Le Dow Jones cède 0,25%, le S&P-500 0,12% et le Nasdaq 0,41%

4 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, la prudence dominant sur les marchés avant une nouvelle salve d'indicateurs cette semaine et deux interventions très attendues du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

L'indice Dow Jones a cédé 0,25%, ou 97,55 points, à 38.989,83 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 6,13 points, soit 0,12%, à 5.130,95 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 67,43 points (-0,41%) à 16.207,51 points.

Après avoir surfé ces dernières semaines sur l'engouement pour l'intelligence artificielle, qui a porté les valeurs technologiques sur de nouveaux sommets, à l'image encore ce lundi de Nvidia (+3,61%), les investisseurs tournent à nouveau leur attention vers les taux d'intérêt, dont la baisse semble s'éloigner à chaque publication d'un nouvel indicateur témoignant de la vigueur de l'économie américaine.

Les marchés disséqueront mercredi les chiffres de l'emploi privé ADP et ceux de l'enquête JOLT sur les ouvertures de postes, tandis que le département du Travail publiera vendredi son rapport mensuel sur l'emploi, un indicateur essentiel pour jauger de la résistance du marché du travail.

Entre-temps, Jerome Powell se sera exprimé à deux reprises, mercredi devant la Chambre des représentants et jeudi devant le Sénat, et chacune des paroles du président de la Fed au Congrès sera interprétée comme un signe de l'imminence, ou non, du début de l'assouplissement monétaire de l'institution.

Aux valeurs, Apple a perdu 2,53% après avoir été condamnée lundi par la Commission européenne à une amende inédite de 1,84 milliard d'euros pour infraction à la concurrence. La marque à la pomme a annoncé faire appel.

Boeing a gagné 0,27% après que l'agence fédérale de l'aviation (FAA) a dit lundi avoir décelé plusieurs cas de manquements supposés aux exigences en matière de contrôle qualité lors de son audit de l'avionneur américain et de son fournisseur Spirit AeroSystems (+4,12%) sur la production du 737 MAX. (Rédigé par Sinéad Carew et Ankika Biswas, version française Tangi Salaün)