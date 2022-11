Point marchés-Wall Street termine en baisse, l'optimisme pour les taux faiblit 14/11/2022 | 22:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones cède 0,63%, le S&P-500 0,89% et le Nasdaq 1,12% NEW YORK, 14 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi après avoir hésité en cours de séance sur les conclusions à tirer de déclarations de responsables de la Réserve fédérale sur le rythme de la hausse des taux d'intérêt, après l'élan d'optimisme qui avait alimenté son rallye la semaine dernière. L'indice Dow Jones a cédé 0,63%, ou 211,16 points, à 33 536,7 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 35,68 points, soit 0,89%, à 3.957,25 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 127,11 points (-1,12%) à 11 196,22 points. Wall Street avait entamé la semaine dans le rouge après les propos tenus dimanche un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré qu'un éventuel ralentissement du rythme de sa politique de resserrement monétaire en décembre ne devrait pas être interprété comme un "relâchement" dans son engagement à lutter contre l'inflation. Christopher Waller a en outre estimé que les marchés feraient mieux de se concentrer sur le "pic des taux" à venir, encore "lointain" selon lui, et non sur l'ampleur de chaque hausse, tout en soulignant que les chiffres de l'inflation meilleurs qu'attendu publiés la semaine dernière, qui avaient précipité le rallye boursier, ne suffisaient pas à tirer de conclusion. Les indices new-yorkais sont brièvement repassés dans le vert après une déclaration de la vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainard, selon laquelle la Fed devrait bientôt commencer à réduire le rythme de ses hausses de taux, avant que les investisseurs n'optent pour la prudence et prennent leurs bénéfices en attendant d'y voir plus clair. "Il va y avoir beaucoup de choses à digérer en matière de déclarations des responsables de la Fed mais aussi de données économiques cette semaine", a commenté Yung-Yu Ma, stratège investissement en chef chez BMO Wealth Management. La semaine sera notamment marquée par la publication des ventes au détail en octobre aux Etats-Unis, mercredi. Amazon a perdu 2,28% après la publication d'un article du New York Times selon lequel le géant du commerce en ligne s'apprête à licencier quelque 10.000 employés à partir de cette semaine pour anticiper le ralentissement économique. Les titres de Biogen et Eli Lilly ont gagné respectivement 3,32% et 1,35%, tirant avantage de l'échec de deux essais cliniques sur un candidat-médicament contre Alzheimer de leur rival suisse Roche. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE mardi : (Reportage de Lewis Krauskopf, avec Ankika Biswas et Amruta Khandekar à Bangalore, version française Tangi Salaün)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. -2.28% 98.49 -39.54% BIOGEN INC. 3.32% 299.06 20.64% ROCHE HOLDING AG -3.98% 312.65 -14.11%