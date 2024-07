* Le Dow Jones cède 1,3%, le S&P-500 0,8% et le Nasdaq 0,7%

* TSMC termine en baisse

* Warner Bros Discovery à la hausse

par Stephen Culp

NEW YORK, 18 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les investisseurs se détournant toujours des grandes capitalisations.

L'indice Dow Jones a cédé 1,3%, ou 533,06 points, à 40.665,02 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 43,68 points, soit 0,8% à 5.544,59 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 125,702 points, soit 0,7% à 17.871,223 points.

Signe que les investisseurs restent inquiets, l'indice de la volatilité, présenté comme le baromètre de la peur, a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mai.

"Ce qui diffère d'hier, c'est qu'aujourd'hui, on observe un courant de ventes généralisées", a déclaré Tim Ghriskey stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 a reculé pour la deuxième séance consécutive.

"Nous avons observé une bascule vers d'autres secteurs, notamment les petites et moyennes capitalisation", a expliqué Tim Ghriskey. "Mais cela change aujourd'hui. Le marché s'agite et cherche une direction."

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 13 juillet, a annoncé jeudi le département du Travail, confortant la perspective d'un ralentissement du marché du travail.

Aux valeurs, les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing côtées aux Etats-Unis ont pesé sur le compartiment des semi-conducteurs, pénalisées par une information selon laquelle Washington envisage de durcir les restrictions sur les exportations de technologies de semi-conducteurs avancées vers la Chine.

Domino's Pizza a reculé après avoir annoncé jeudi avoir raté le consensus sur les ventes trimestrielles à périmètre comparable.

Warner Bros Discovery a progressé après une information selon laquelle le groupe a discuté d'un plan visant à séparer ses activités de "streaming" en ligne et de studio de ses réseaux de télévision, dans le but de doper son cours de Bourse.

