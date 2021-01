Point marchés- Wall Street termine en hausse avant les sénatoriales en Géorgie

* Le Dow Jones gagne 0,5%, le S&P-500 0,7% et le Nasdaq près de 1%

* Les électeurs se rendent aux urnes en Géorgie

* L'activité manufacturière à son niveau le plus élevé depuis près de deux ans et demi

* Micron Technology en hausse après que Citigroup relève à "acheter"

NEW YORK, 5 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi sur des achats à bon compte après les pertes de la veille, en attendant l'issue du second tour des élections sénatoriales en Géorgie, qui déterminera l'équilibre des pouvoirs à Washington.

L'indice Dow Jones, qui avait cédé 1,25% lundi, a gagné 0,55% ou 167,71 points à 30.391,60.

Le S&P-500, plus large, a pris 26,21 points, soit 0,7%, à 3.726,86.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 120,51 points (0,95%) à 12.818,96 points.

Wall Street a ouvert sans grand changement dans l'attente des résultats du second tour des élections sénatoriales en Géorgie, où les bureaux de vote fermeront à 00h00 GMT. À la clôture en Europe, les trois indices phares de la Bourse de New York gagnaient de 0,2% à 0,5%.

"Historiquement, après de bonnes performances en décembre, les retours sur investissement de janvier ont tendance à être plus modérés et ce mois de janvier pourrait l'être encore plus, les élections en Géorgie apportant une certaine volatilité ainsi qu'une incertitude quant aux politiques fiscales", relève King Lip, stratégiste en chef des investissements chez Baker Avenue Asset Management à San Francisco.

Une victoire des démocrates, auxquels les derniers sondages accordent une légère avance, ferait basculer la majorité de la chambre haute dans le camp de Joe Biden, donnant au président élu des Etats-Unis plus de liberté pour mettre en oeuvre son programme.

Par ailleurs, l'activité manufacturière aux Etats-Unis a atteint en décembre son niveau le plus élevé depuis près de deux ans et demi, alors qu'elle était attendue en légère baisse.

Aux valeurs, le producteur de semi-conducteurs, Micron Technology, a pris plus de 4% après que Citigroup a relevé son conseil à "acheter" contre "vendre" dans la perspective d'une reprise de la demande et du prix des puces DRAM utilisée dans les PC et les smartphones en 2021.

Le secteur de l'énergie était en hausse, porté par une hausse des prix du pétrole.

