26 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, tirée par le redressement des grandes capitalisations technologiques américaines et le chiffre l'inflation PCE, qui n'a pas remis en cause l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt en septembre.

L'indice Dow Jones a gagné 1,60% ou 637,94 points, à 40.573,01 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 56,52 points, soit 1,05% à 5.455,74 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 146,85 points (+0,85%) à 17,328.58 points.

Sur la semaine, le S&P-500 a perdu 0,83%, le Nasdaq 2,08% tandis que le Dow a gagné 0,75%.

Le Dow Jones a ouvert la voie, tiré par le groupe industriel 3M dont le titre a bondi de 22,99% après avoir relevé vendredi le bas de sa fourchette de prévision du bénéfice annuel ajusté.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont également terminé la semaine en hausse, aidés par les rebonds des valeurs à forte capitalisation après leur baisse des deux sessions précédentes.

Les Sept Magnifiques, valeurs technologiques à plus forte capitalisation de Wall Street, ont pour la plupart progressé, menés par Meta Platforms (+2,7%).

Les géants du secteur des puces Intel, Broadcom , Qualcomm, Micron Technology et Arm Holdings ont eux aussi récupéré ce vendredi.

Les petites capitalisations sensibles à l'économie ont progressé, le Russell 2000 et le S&P Small Cap 600 atteignant tous deux leur quatrième sommet de clôture de la semaine.

Les craintes d'une survalorisation des "Sept magnifiques" ont rendu les petites et moyennes capitalisations plus attrayantes, aidées par les espoirs d'une baisse des taux. Les traders continuent en effet de tabler sur une première baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Le chiffre de l'inflation PCE américaine, conforme aux attentes à +0,1% sur un mois en juin, n'a pas remis en cause cette hypothèse d'une baisse en septembre.

(Rédigé par Kate Entringer)