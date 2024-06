par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 12 JUIN - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication des chiffres de l'inflation américaine et alors que la Fed a dit anitciper une baisse des taux cette année.

L'indice Dow Jones a cédé 0,1%, ou 35,21 points, à 38.712,21 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 45,71 points, soit 0,9% à 5.421,03 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 264,89 points, soit 1,5% à 17.608,436 points.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, maintenu mercredi l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la septième fois consécutive et a dit ne plus anticiper qu'une seule baisse du coût du crédit cette année.

Dans son communiqué présentant la médiane de ses nouvelles projections économiques, la Fed indique que ses responsables estiment désormais que l'institution réduira ses taux à une seule reprise cette année, contre trois baisses initialement attendue en mars, car l'inflation se rapproche de l'objectif de 2% plus lentement que prévu.

La bonne tenue des marchés vient aussi des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont stagné de manière inattendue en mai après une progression de 0,3% en avril. Sur un an, ils affichent une hausse de 3,3% contre un consensus de +3,4%. Même l'indice CPI "core", qui exclut les éléments volatils, montre un ralentissement des pressions inflationnistes avec une augmentation de seulement 0,2% en mai après +0,3% en avril.

Aux valeurs, Apple a étendu ses gains et est redevenu brièvement la plus grosse capitalisation mondiale.

(Version française Zhifan Liu)