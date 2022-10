Point marchés-Wall Street termine en hausse portée par l'espoir d'un ralentissement du resserrement monétaire 21/10/2022 | 22:20 Envoyer par e-mail :

* Le Dow Jones gagne 2,47%, le S&P-500 2,37% et le Nasdaq 2,31% * La Fed pourrait débattre d'un ralentissement du resserrement monétaire-WSJ * Twitter et Meta chutent après les annonces de Snap * par Chuck Mikolajczak NEW YORK, 21 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, après la publication d'informations dans le Wall Street Journal (WSJ) selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait débattre en novembre d'une hausse moins importante des taux en décembre. L'indice Dow Jones a gagné 2,47%, ou 748,97 points, à 31 082,56 points. Le S&P-500, plus large, a pris 86,97 points, 2,37%, à 3.752,75 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 244,87 points (2,31%) à 10 859,72 points. Certains responsables de la Fed ont fait part de leur volonté de débattre de l'opportunité et de la manière de signaler un plan pour une hausse moins importante des taux en décembre, selon le WSJ. La présidente de l'antenne régionale de la Fed à San Francisco, Mary Daly, a estimé que la Fed devrait éviter de précipiter l'économie américaine dans un "ralentissement non provoqué" en resserrant trop fortement sa politique monétaire. Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed relève ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive lors de sa réunion de novembre. "Il y a eu le (rapport), puis il y a eu la confirmation qu'(une hausse de) 75 points de base semble actée pour novembre, mais il y a peut-être de la place pour ralentir et étaler (les hausses dans le temps)", explique Tom Hainlin, stratégiste chez U.S. Bank Wealth Management. "Il serait alors envisageable de suspendre les choses assez longtemps pour obtenir un léger soulagement." Les informations du WSJ ont permis aux indices américains d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis quatre mois. Aux valeurs, Meta Platforms et Pinterest, qui dépendent beaucoup des revenus publicitaires, ont chuté après que Snap a publié sa plus faible croissance trimestrielle de chiffre d'affaires en cinq ans en raison d'une baisse de revenus publicitaires. American Express et Verizon Communications étaient également en baisse après la publication de leurs résultats trimestriels. Les rapports trimestriels de grandes entreprises comme Twitter, Microsoft, Alphabet et Apple sont attendus la semaine prochaine. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE LUNDI: (Reportage Chuck Mikolajczak; version française Camille Raynaud)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. 1.16% 101.13 -30.98% APPLE INC. 2.71% 147.27 -18.98% META PLATFORMS, INC. -1.16% 130.01 -60.89% MICROSOFT CORPORATION 2.53% 242.12 -29.69%