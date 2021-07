Point marchés-Wall Street termine en hausse, records pour le S&P 500 et le Nasdaq

(Retire détails sur la série de gains du S&P500 au 2e paragraphe)

* Le Dow Jones gagne 0,44%, le S&P-500 0,75% et le Nasdaq 0,81%

* Le rapport sur l'emploi ne perturbe pas les marchés

* Virgin Galactic à la hausse

par Herbert Lash

NEW YORK, 2 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, avant de fermer pour trois jours en raison de la fête nationale américaine du 4 juillet, les investisseurs ayant été rassuré après la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etat-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 152,82 points, à 34 786,35 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 32,4 points, soit 0,75%, à 4 352,34 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 116,95 points (0,81%) à 14 639,33 points.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets vendredi, le S&P clôturant en hausse pour un septième jour consécutif.

Le rapport du département du Travail a montré que l'économie américaine a créé 850.000 emplois non-agricoles en juin, un chiffre supérieur au mois précédent et au-dessus du consensus Reuters et qui ne devrait pas troubler la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les vents contraires qui ont pesé sur l'embauche, notamment les allocations chômage et les inquiétudes liées aux vaccins, devraient s'atténuer à l'automne et pourraient aider la croissance de l'emploi à s'accélérer, a déclaré David Joy, chef de la stratégie de marché chez Ameriprise Financial.

L'attention se porte maintenant sur la saison des résultats du deuxième trimestre et sur les progrès du projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden, qui pourraient aider le marché des actions à conserver son élan.

Aux valeurs, Virgin Galactic a progressé après que l'entreprise de tourisme spatial a déclaré que Richard Branson se rendrait aux confins de l'espace lors du vol d'essai de l'entreprise le 11 juillet, devançant Jeff Bezos.

Tesla a reculé bien que le constructeur ait annoncé la livraison de 201.250 véhicules au deuxième trimestre, un chiffre sans précédent et supérieur aux attentes des analystes financiers.

(version française Camille Raynaud)