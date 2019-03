Point marchés-Wall Street termine en hausse, réunion de la Fed en vue

New York, 18 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi, après une séance hésitante, prise entre les pertes de Boeing et Facebook et l'attente d'une confirmation de la position de prudence de la Réserve fédérale américaine à sa réunion de politique monétaire.

L'indice Dow Jones a gagné 65,23 points, soit 0,25%, à 25.914,10. Le S&P-500, plus large, a pris 10,46 points, soit 0,37%, à 2.832,94. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 25,95 points (+0,34%) à 7.714,48 points.

Le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) se réunit mardi et mercredi; si les marchés n'attendent pas de modification des taux d'intérêt, ils seront à l'affût de précisions sur les perspectives économiques, d'évolutions dans les anticipations de taux des responsables de la banque centrale et de possibles annonces sur l'arrêt à venir de la réduction de son bilan.

"Le marché va examiner de près les déclarations de la Fed pour voir à quel point elle fait marche arrière sur les taux", dit Rupert Thompson, responsable de la gestion chez Kingswood.

"La Fed pourrait très bien faire une pause de quelques bons mois. Mais rien ne permet d'affirmer que le marché a raison de supposer que, non seulement il n'y aura aucune nouvelle hausse de taux, mais que les taux seront même abaissés l'an prochain."

VALEURS

Les indices S&P de l'énergie et des financières ont affiché les meilleures performances sectorielles du jour, avec des gains respectifs de 1,39% et 1,03%.

Goldman Sachs a pris 2,13%, plus forte hausse du Dow, après l'annonce qu'elle est banque conseil dans le projet de fusion des deux premières banques cotées allemandes, Commerzbank et Deutsche Bank.

Le spécialiste du traitement des opérations de paiement Worldpay a pris 9,95% après l'annonce de son rachat pour 35 milliards de dollars (30,7 milliards d'euros) par Fidelity National Information Services (-0,68%).

A la baisse, Boeing a encore cédé 1,79%, après une chute de 10,3% sur l'ensemble de la semaine dernière. Les dernières informations en date sur la catastrophe d'Ethiopian Airlines le 10 mars et ses suites alimentent les doutes sur la fiabilité du 737 MAX.

Facebook (-3,32%) a reculé de son côté pour la troisième séance consécutive, affecté par l'abaissement de la recommandation de Needham, qui s'inquiète de l'impact potentiel d'un flux de nouvelles jugées inquiétantes.

Le secteur des hautes technologies (+0,41%) a nettement réduit ses gains en séance, après un début positif grâce à entre autres à la hausse d'Apple (+1,02%) après la présentation de nouveaux modèles d'iPad.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice de confiance des professionnels du secteur de l'immobilier aux Etats-Unis est resté stable en mars, selon l'enquête de la fédération professionnelle NAHB.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé une séance marquée tout à la fois par la prudence à deux jours des décisions de politique monétaire de la Fed et une actualité nourrie sur le front des fusions-acquisitions.

À Paris, le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,14% (7,51 points) à 5.412,83 points, enregistrant une sixième séance positive d'affilée. A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,98% avec la baisse de la livre sterling et la hausse des matières premières mais à Francfort, le Dax a reculé de 0,25%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,05%, le FTSEurofirst 300 0,22% et le Stoxx 600 0,27%.

Le secteur bancaire européen (+1,16%) a profité de l'officialisation des discussions de fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank.

A SUIVRE MARDI : (Stephen Culp et Ritvik Carvalho, Juliette Rouillon pour le service français)