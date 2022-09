Point marchés-Wall Street termine en hausse, soutenue par les secteurs bancaire et de la santé

* Le Dow Jones gagne 0,61%, le S&P-500 0,66% et le Nasdaq 0,60%

* Powell réaffirme sa détermination à faire reculer l'inflation

* Recul inattendu des inscriptions au chômage

par Carolina Mandl

8 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, notamment grâce au soutien des banques et des valeurs de la santé.

L'indice Dow Jones a gagné 0,61%, ou 193,24 points, à 31 774,52 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 26,31 points, soit 0,66%, à 4 006,18 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 70,23 points (0,60%) à 11 862,13 points.

Les indices ont hésité durant la séance, alors que les craintes de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) poursuivre sa hausse des taux d'intérêt sont toujours vives.

"Il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que les investisseurs ne se décideront pas avant de voir la lumière au bout du tunnel", explique Grace Lee, gestionnaire de portefeuille chez Columbia Threadneedle Investments.

Le président de la Fed a déclaré que la banque centrale américaine était "fortement déterminée" à maîtriser l'inflation et elle espère toujours y parvenir sans que cela entraîne un "coût social très élevé".

Les investisseurs attendent désormais la publication des chiffres de l'inflation, prévue la semaine prochaine.

Le département du Travail a par ailleurs annoncé que les inscriptions au chômage ont diminué à 222.000 la semaine dernière.

Le secteur bancaire et le secteur de la santé ont tous deux progressé.

Regeneron Pharmaceutical a bondi après avoir annoncé que son médicament contre la cécité, Eylea, s'avérait aussi efficace lorsqu'il était administré à une dose plus élevée et à un intervalle plus long entre les injections.

American Eagle Outfitters a chuté après que le fabricant de vêtements a publié un bénéfice pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes.

* Le rappel de la séance en Europe:

* A SUIVRE VENDREDI:

(Avec la contribution de Sruthi Shankar, Ankika Biswas et Anisha Sircar; version française Camille Raynaud)