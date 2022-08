Point marchés-Wall Street termine en légère hausse

* Le Dow Jones gagne/cède 0,06%, le S&P-500 0,23% et le Nasdaq 0,21%

NEW YORK, 18 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi au terme d'une séance volatile, les investisseurs hésitant sur les conclusions à tirer des "minutes" de la Réserve fédérale, publiées mercredi, pour la trajectoire de hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,06%, ou 18,72 points, à 33.999,04 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 9,7 points, soit 0,23%, à 4.283,74 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 27,22 points (0,21%) à 12.965,34 points.

Les "minutes" de la Réserve fédérale ont donné à des interprétations contrastées, certains analystes considérant que les responsables de la Fed se sont montrés "faucons" dans l'ensemble lors de la réunion de juillet en soulignant que peu d'éléments suggéraient une atténuation des pressions inflationnistes.

Pour d'autres, la Fed s'est au contraire montrée moins offensive qu'attendu en indiquant qu'il serait probablement approprié "à un moment" de ralentir le rythme des hausses de taux le temps d'évaluer l'impact du resserrement de la politique monétaire sur l'économie.

"Nous sommes à un point où les investisseurs se demandent si les taux d'intérêt inévitablement plus élevés vont mettre fin au mouvement à la hausse des marchés", commente Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey.

"Il y a vraiment deux camps - celui qui pense que le pire est derrière nous et continue d'acheter, et celui qui pense que le pire est à venir et anticipe un mouvement à la baisse du marché", ajoute-t-il.

Parmi les indicateurs américains du jour, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué à 250.000 et l'indice "Philly Fed" a rebondi à 6,2 après -12,3 en juillet.

Aux valeurs, Cisco a bondi de 5,8%, une des plus fortes hausses du S&P 500 et du Nasdaq, après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes au premier trimestre mercredi soir, alors que le recul du COVID-19 en Chine allège la pression sur les chaînes d'approvisionnement.

* A SUIVRE vendredi : (Reportage de Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)