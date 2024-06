* Le Dow Jones gagne 0,2%

* Le S&P 500 gagne 0,3%

* Le Nasdaq a gagne 0,4%

10 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, à l'avant-veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et de données sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 0,2%, ou 69,05 points, à 38.868,04 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 13,8 points, soit 0,3% à 5.360,79 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 59,403 points, soit 0,4% à 17.192,529 points.

A la baisse, Apple a perdu 1,91%, les investisseurs n'ayant pas été convaincus par les annonces de la marque à la pomme sur l'intelligence artificielle.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..