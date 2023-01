Point marchés-Wall Street termine en légère hausse, la saison des résultats ouverte 13/01/2023 | 22:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones gagne 0,33%, le S&P-500 0,40% et le Nasdaq 0,71% * JPMorgan et Wells Fargo progressent * Tesla en baisse par Caroline Valetkevitch NEW YORK, 13 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi, les valeurs bancaires, qui ont ouvert la saison des résultats, enregistrant de bonnes performances. L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 112,64 points, à 34 302,61 points. Le S&P-500, plus large, a pris 15,92 points, soit 0,40%, à 3.999,09points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 78,05 points (0,71%) à 11 079,16 points. Le compartiment de la finance faisait partie des secteurs ayant porté le S&P 500 durant la séance. Les investisseurs restent toutefois prudents avant la publication des résultats et des perspectives des entreprises dans les prochaines semaines. Les profits des composants du S&P 500 sont attendus en recul de 2,2% en moyenne au T4, selon les données de Refinitiv. "Cela reporte l'attention sur les résultats", explique Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, qui prévoit que les investisseurs vont désormais attendre les déclarations des chefs d'entreprises. Les grandes banques américaines ont accumulé davantage de provisions pour parer à une éventuelle récession et délivré des messages d'inquiétudes pour l'économie. Elles ont toutefois indiqué que leur clientèle restait saine et que la hausse des taux stimulait les profits. JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo et Citigroup ont toutes progressé, tout comme le secteur bancaire du S&P 500. Tesla a reculé après avoir annoncé une baisse des prix de vente de ses véhicules électriques aux Etats-Unis et en Europe. La Bourse de New York sera fermée lundi en raison du jour férié observé aux Etats-Unis en mémoire de Martin Luther King. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE LUNDI: (Avec la contribution de Shubham Batra, Ankika Biswas et Amruta Khandekar; version française Camille Raynaud)

© Reuters 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BANK OF AMERICA CORPORATION 2.20% 35.23 4.08% CITIGROUP INC. 1.69% 49.92 7.69% NASDAQ COMPOSITE 0.71% 11079.16 5.11% TESLA, INC. -0.94% 122.4 0.31% WELLS FARGO & COMPANY 3.25% 44.22 3.51%