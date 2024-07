* Le Dow Jones gagne 0,6%, le S&P-500 cède 1,4% et le Nasdaq perd 2,8%

* Le compartiment des semi-conducteurs à la baisse

* Le Dow continue son rallye

par Stephen Culp

17 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, alors que les investisseurs craignent une escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,6%, ou 243,6 points, à 41.198,08 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 78,93 points, soit 1,4% à 5.588,27 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 512,415 points, soit 2,8% à 17.996,925 points.

Des informations indiquant que l'administration Biden réfléchirait à invoquer la "règle des produits étrangers directs" pour restreindre unilatéralement les exportations vers la Chine des produits fabriqués à l'aide de technologies américaines a fait baisser le compartiment des semi-conducteurs .

"Les Etats-Unis parlent de plus en plus de sévir (contre la Chine), ce qui a exacerbé la détente qui s'amorçait déjà", a dit Michael Green, stratégiste en chef chez Simplify Asset Management, à Philadelphie.

Les statistiques officielles publiées mercredi ont montré que la production industrielle aux Etats-Unis avait augmenté en juin, laissant penser que, malgré les signes de ralentissement, la résistance de l'économie américaine devrait aider la Réserve fédérale américaine (Fed) à ramener l'inflation à son objectif de 2%.

Dans son "livre beige", publié dans la soirée, la Fed a rapporté que l'activité économique américaine avait progressé à un rythme modeste de la fin du mois de mai au début du mois de juillet et que les entreprises estimaient que le marché du travail continuait de s'affaiblir.

"L'économie semble se diriger vers un atterrissage en douceur, donc (le marché se dit qu'il est temps d'acheter) des valeurs économiquement sensibles", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, dans l'Indiana.

Les marchés s'attendent à une baisse des taux d'intérêt en septembre avec une probabilité de 93,5%, selon le baromètre FedWatch de CME.

Les commentaires fait récemment par les responsables de politique monétaire font toutefois espérer une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale.

Aux valeurs, Johnson & Johnson a progressé après avoir fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes.

Le recul des "Sept Magnifiques" de Wall Street, au rang desquels Nvidia, Apple et Microsoft, a pesé sur le Nasdaq.

