par David French

NEW YORK, 25 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, seul le Dow Jones s'inscrivant dans le vert, alors que les investisseurs s'interrogeaient sur la direction prise par les grandes valeurs technologiques après la publication la veille de résultats trimestriels décevants.

L'indice Dow Jones a gagné 0,20%, ou 81,20 points, à 39.935,07 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 27,91 points, soit 0,51%, à 5.399,22 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 160,69 points (0,93%) à 17.181,72 points.

Au lendemain du net repli du S&P-500 et du Nasdaq, plombés par Tesla et Alphabet dans la foulée de résultats trimestriels décevants, la plupart des grandes valeurs technologiques ont connu un début de journée délicat, avant de revenir en territoire positif dans l'après-midi puis, finalement, de rebasculer dans le rouge.

Meta Platforms Microsoft et ont perdu entre 1,7% et 2,4%, tandis qu'Alphabet a reculé de 3,1% pour s'établir à un plus bas de clôture depuis le 6 mai. Tesla, en revanche, a rebondi.

La séance de mercredi avait remis en exergue le poids des "Sept Magnifiques", qui ont été les catalyseurs des gains engrangés depuis le début de l'année par Wall Street mais pourraient connaître encore des turbulences.

Certains investisseurs ont choisi de se tourner vers des valeurs moins fortes et d'autres secteurs.

"Les inquiétudes se sont intensifiées et hier (mercredi) a été en quelque sorte un crescendo, avant que cela ne s'atténue en partie aujourd'hui", a commenté Yung-Yu Ma, directeur des investissements de BMO Wealth Management.

Il a noté par ailleurs que des données mettaient cependant en exergue la résilience de l'économie américaine.

Un rapport publié dans la journée par le département américain du Commerce montre que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé en première lecture de 2,8% au deuxième trimestre, battant le consensus qui ressortait à +2%, et que l'inflation a été modérée.

Cela renforce la perspective de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) opérer une baisse des taux en septembre.

D'après FedWatch, les traders misent à 85,8% sur une baisse des taux de 25 points de base en septembre. Les marchés s'attendent également à au moins deux baisses des taux de la Fed cette année, selon des données LSEG.

Un tableau plus précis de l'inflation devrait se dessiner vendredi avec la publication du rapport sur la consommation personnelle, un élément surveillé étroitement par la banque centrale américaine.

A noter, côté valeurs, IBM a pris 4,3% après avoir battu les attentes trimestrielles et relevé la prévision de croissance annuelle des ventes de ses logiciels.

American Airlines a fini en hausse de 4,2%, en dépit d'un recul initial à la suite d'une révision à la baisse de sa prévision de bénéfice annuel.

Ford a plongé de 18,4% après des résultats très décevants sur la période avril-juin.

