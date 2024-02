* Le Dow Jones gagne 0,33%, le S&P-500 cède 0,09% et le Nasdaq recule de 0,30%

12 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi après une séance marquée par un certain attentisme avant la publication mardi de l'inflation CPI aux Etats-Unis, qui devrait fournir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 125,69 points, à 38.797,38 points.

Le S&P-500, plus large, a en revanche cédé 4,77 points, soit 0,09%, à 5.021,84 points.

Le Nasdaq Composite a également reculé de 48,12 points (-0,30%) à 15.942,55 points, après avoir pourtant brièvement dépassé en début de séance son record en clôture datant de novembre 2021, à moins d'un point de pourcentage de son plus haut intra-journalier historique de 16.212,229 points.

Les chiffres d'inflation CPI pour janvier seront publiés mardi, et donneront davantage d'indications sur l'évolution du processus de désinflation, essentiel pour que la Réserve fédérale puisse baisser ses taux directeurs.

"Le rapport CPI demain permettra de faire un nouveau point important sur l'inflation et cela conditionnera le rythme auquel pourrait intervenir la baisse des taux", a souligné Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments. "Personne ne veut faire de gros paris dans un sens ou dans l'autre en attendant."

Après la publication d'indicateurs montrant la solidité de l'économie américaine, les chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base au moins de mai ne sont plus estimées qu'à 52,2%, contre plus de 95% au début de l'année, selon l'outil.

De nombreuses données macroéconomiques seront aussi publiées cette semaine aux Etats-Unis et aideront les marchés à clarifier leurs perspectives pour 2024. L'indicateur de sentiment Philly Fed pour février, les ventes au détail ou la production industrielle pour janvier, seront ainsi publiés jeudi.

Aux valeurs, Diamondback Energy a bondi de plus de 9% après avoir annoncé le rachat d'Endeavor Energy Resources, le plus grand producteur non coté de pétrole et de gaz du bassin Permien, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'environ 26 milliards de dollars, dette comprise. ()

Nvidia a dépassé en cours de séance Amazon.com en termes de capitalisation boursière, alors que l'euphorie autour de l'intelligence artificielle a propulsé le fabricant de puces au quatrième rang des sociétés américaines les plus valorisées. Nvidia a terminé la journée en très légère hausse, tandis qu'Amazon a reculé de plus de 1%. (Rédigé par Johann M Cherian, Ankika Biswas et Carolina Mandl, version française Tangi Salaün)