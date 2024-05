* Le Dow Jones gagne 0,3% et le S&P-500 0,1% ; le Nasdaq cède 0,1%

NEW YORK, 17 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, reprenant un peu son souffle après deux jours d'une euphorie provoquée par les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui n'a pas empêché le Dow Jones de signer un record en clôture au-dessus des 40.000 points.

L'indice Dow Jones a gagné 0,3%, ou 134,21 points, à 40.003,59 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 6,17 points, soit 0,1% à 5.303,27 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 12,355 points, soit 0,1% à 16.685,966 points.

Après deux séances de forte hausse suite à la publication des derniers chiffres d'inflation CPI, qui laissent entrevoir une baisse prochaine des taux par la Réserve fédérale, les investisseurs ont repris leur souffle, même si le Dow Jones a franchi la barre symbolique des 40.000 points en fin de séance.

Sur la semaine, les trois indices terminent nettement dans le vert, le S&P-500 prenant plus de 1,5%, le Nasdaq plus de 2% et le Dow Jones 1,25%.

"Aujourd'hui, c'est une journée de digestion : nous venons d'établir des records et nous en sommes maintenant à une quatrième semaine consécutive de gains, et le marché semble faire une pause", a déclaré Keith Lerner, codirecteur des investissements chez Truist Advisory Services à Atlanta.

Aux valeurs, AMD a gagné 1,13% après que Microsoft a annoncé prévoir de proposer à ses clients l'accès à des puces d'intelligence artificielle fabriquées par le concepteur.

(Chibuike Oguh et Shristi Achar A, version française Tangi Salaün)