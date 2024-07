* Le Dow Jones gagne 0,15%, le S&P-500 0,06% et le Nasdaq 0,04%

29 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse lundi, les investisseurs attendant cette semaine une série de résultats dans la "Tech", une décision de la Réserve fédérale sur les taux et des données clés sur l'emploi aux États-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, ou 60,90 points, à 4.528,44 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 3,53 points, soit 0,06%, à 5.462,63 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 7,55 points (+0,04%) à 17.365,44 points.

Les résultats trimestriels cette semaine de Microsoft , Apple, Meta et Amazon.com donneront des indices sur la vulnérabilité des actions du secteur technologique ou la possibilité de prolonger leurs récentes hausses.

Le marché parie en outre sur une baisse des taux de la Fed en septembre et s'attend à ce que celle-ci donne des orientations en ce sens mercredi à l'issue de sa réunion de politique monétaire.

Vendredi, les investisseurs suivront de près les données sur l'emploi non agricole pour le mois de juillet, à la recherche de signes d'un éventuel affaiblissement du marché du travail.

"Il est compréhensible que nous hésitions", a déclaré Mona Mahajan, directrice et stratège senior chez Edward Jones.

"Les marchés sont largement dans l'expectative. Nous avons des nouvelles économiques importantes cette semaine, à la fois la réunion de la Fed mercredi et le rapport sur l'emploi vendredi. Nous avons également d'importants rapports sur les bénéfices dans le secteur des méga-capitalisations technologiques", a-t-elle ajouté.

Les géants de la "Tech" ont dominé la course à Wall Street, incitant récemment les investisseurs à se tourner vers les petites et moyennes capitalisations, qui devraient bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt plus bas.

L'indice des petites valeurs Russell 2000 a cependant perdu du terrain lundi après trois semaines consécutives de hausse.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, celui de la consommation a été stimulé par Tesla (+5,61%) après que Morgan Stanley l'a ajouté à sa liste des "top pick" du secteur automobile américain.

McDonald's a pris 3,74% après avoir réaffirmé sa prévision de marge opérationnelle annuelle malgré une baisse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel.

Le laboratoire Abbott Laboratories est sanctionné (-0,45%) après sa condamnation par un tribunal à verser 495 millions de dollars de dommages et intérêts en raison de sa préparation infantile spéciale pour les prématuré.

Les cryptoactifs reculent après une hausse plus tôt dans la journée, alors que le prix du Bitcoin a atteint un plus haut de sept semaines. Coinbase perd 3,59%, Bitfarms 5,20% et Riot Platforms 5,09%. (Version française Kate Entringer)