Point marchés-Wall Street termine en xxx, incertitude sur la BCE

par Juliette Rouillon

NEW YORK, 10 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en xxx mardi, pour la première fois en cinq séances, et les rendements obligataires ont progressé, dans l'incertitude sur l'ampleur des mesures de la Banque centrale européenne (BCE) pour relancer une économie mondiale qui vient de donner de nouveaux signes de ralentissement.

Les prix à la production en Chine ont baissé en août pour un deuxième mois de suite, de 0,8% en rythme annuel, leur plus forte contraction depuis le mois d'août 2016.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les principales Bourses européennes ont terminé en hausse mardi une séance irrégulière, les investisseurs semblant tiraillés entre l'inquiétude liée aux signes de ralentissement économique et l'espoir de voir la Banque centrale européenne (BCE) assouplir encore sa politique monétaire jeudi.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une progression de 0,08% (4,26 points) à 5.593,21 points après avoir perdu jusqu'à près de 0,6%. A Londres, le FTSE 100 a gagné 0,44% et à Francfort, le Dax a progressé de 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,11%, le FTSEurofirst 300 0,1%, tout comme le Stoxx 600 .

Milan a fait exception, l'indice FTSE MIB cédant 0,4% en réaction, entre autres, à l'information de Reuters selon laquelle Rome pourrait relever sa prévision de déficit budgétaire pour 2020.

La plus forte progression sectorielle est pour le secteur bancaire, qui a de nouveau profité de la remontée des rendements obligataires et engrangé sur la journée un gain de 2,09%. Cela porte à plus de 7,7% sa hausse sur les cinq dernières séances et le ramène à son niveau de début août.

Peter Navarro, conseiller de la Maison blanche, a par ailleurs appelé à la patience sur le dossier du différend commercial entre Washington et Pékin.

Les chiffres des prix à la production chinois ont ravivé chez certains investisseurs la crainte d'un ralentissement marqué de la croissance mondiale, d'autant qu'en Europe et aux Etats-Unis, les indicateurs du jour n'ont guère été rassurants: en France, la production industrielle a moins progressé qu'attendu en juillet, en Italie, elle a baissé plus qu'anticipé et sur le marché américain du travail, le nombre d'emplois à pourvoir a reculé pour le deuxième mois d'affilée.

PÉTROLE

Les cours du pétrole baissent après que le président américain Donald Trump a limogé son conseiller John Bolton, partisan d'une ligne dure avec l'Iran, ce qui a lancé les spéculations de retour des exportations de pétrole iranien.

Donald Trump a brutalement mis fin mardi aux fonctions de John Bolton à la Maison blanche, signalant de multiples désaccords avec son conseiller à la sécurité nationale, "faucon" revendiqué et partisan d'une ligne dure avec l'Iran ou la Corée du Nord.

L'annonce en fin de séance d'une révision en baisse des prévisions de demande mondiale de l'agence fédérale de l'énergie américaine a aussi contribué au retournement du marché après quatre séances de hausse dans la perspective d'une poursuite de l'encadrement de la production par l'Opep et ses alliés.

L'Energy Information Administration (EIA) a abaissé sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole brut, de 110.000 barils par jour à 890.000 bpj pour cette année et de 30.000 bpj à 1,40 million pour l'an prochain.

A SUIVRE MERCREDI:

Les investisseurs attendent le rapport mensuel de l'Opep, ainsi que les prix à la production aux Etats-Unis en août. (Avec Chuck Mikolajczak et Uday Sampath Kumar, Juliette Rouillon pour le service français)