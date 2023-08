* Le Dow Jones gagne 0,3%, le S&P-500 cède -0,11% et le Nasdaq recule de -0,56%

* La hausse des rendements obligataires pèse sur les valeurs technologiques

* Le compartiment des semi-conducteurs baisse pour la huitième fois en neuf séances

par David French

11 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les valeurs technologiques et celles de croissance ayant été affectées par la hausse des rendements obligataires après la publication des données sur les prix à la production, plus élevées que prévu.

L'indice Dow Jones a gagné 0,3%, ou 105,25 points, à 35 281,4 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 4,78 points, soit 0,11%, à 4.464,05 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 76,18 points (-0,56%) à 13 644,85 points.

Les données publiées vendredi par le département américain du Travail ont montré que les prix à la production ont augmenté de 0,3% sur un mois et de 0,8% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 0,2% par rapport à juin et de 0,7% en rythme annuel.

"Des données importantes (ont été publiées) ces derniers jours, mais le marché a choisi d'évoluer latéralement, ce qui nous indique qu'il avait tout prévu et qu'il n'a été ni agréablement ni désagréablement surpris", a déclaré Jason Betz, conseiller en gestion de patrimoine privé chez Ameriprise Financial. Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui évolue en fonction des prévisions de taux d'intérêt à court terme, a grimpé à 4,88%.

Cette hausse a pesé sur les valeurs technologiques et de croissance, sensibles aux taux d'intérêt.

Les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi ont montré que le moral des ménages américains s'est très légèrement dégradé depuis le début du mois d'août par rapport à juillet.

Aux valeurs, Tesla et Microsoft ont terminé en baisse. Nvidia a pesé sur le compartiment des semi-conducteurs qui a enregistré sa quatrième baisse consécutive et sa huitième perte en neuf séances.

Les compartiments de la santé et de l'énergie ont progressé.

Les actions cotées aux Etats-Unis des sociétés chinoises Alibaba et JD.com ont reculé, les investisseurs ayant été déçus par les dernières mesures de relance de Pékin. (Reportage Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian à Bangalore et David French à New York, avec la contribution de Shashwat Chauhan; version française Camille Raynaud)