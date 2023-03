*

Le Dow Jones gagne 1,17%, le S&P-500 1,61% et le Nasdaq 1,97%

3 mars (Reuters) - La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note optimiste vendredi, la baisse des rendements des bons du Trésor américain et du dollar ayant redonné aux investisseurs le goût du risque malgré la perspective toujours présente d'une remontée des taux d'intérêt de la Fed plus longue qu'espéré.

L'indice Dow Jones a gagné 1,17%, ou 387,4 points, à 33.390,97 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 64,29 points, soit 1,61%, à 4.045,64 points.

Le Nasdaq Composite s'est envolé de son côté de 226,02 points (1,97%) à 11 689,01 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 1,7%, le S&P-500 1,9% et le Nasdaq 2,6%. Les indices new-yorkais n'avaient pas été à pareille fête depuis fin janvier.

Les investisseurs ont été encouragés par la publication des chiffres de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis, qui a légèrement ralenti en février tout en restant plus solide qu'attendu, avec des nouvelles commandes et l'emploi au plus haut depuis un an, ce qui suggère une poursuite de la croissance de l'économie au premier trimestre.

"Cela conforte notre perception globale d'une baisse lente de l'inflation dans un contexte d'amélioration de la croissance mondiale", soulignent les stratèges marchés de Goldman Sachs dans une note.

Les propos tenus jeudi par Raphael Bostic ont aussi apporté un répit aux marchés d'actions, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta s'étant prononcé en faveur d'un relèvement des taux "lent et régulier" d'un quart de point, ce qui a fait refluer les rendements obligataires de leur sommet de quatre mois atteint lors de la séance précédente.

Aux valeurs, Apple a gagné 3,50% après une information de Bloomberg selon laquelle son responsable des services Cloud, Michael Abbott, s'apprête à démissionner et laisser sa place à Jeff Robin, le créateur d'iTunes.

A l'inverse, Dell a perdu 0,94% après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le trimestre en cours inférieurs aux estimations, en raison d'une baisse continue de la demande dans le secteur des PC.

Après un bon début de séance, Hewlett Packard Enterprise a aussi reculé de 1,54% en dépit de prévisions de bénéfices optimistes pour 2023.

Le détaillant Costco qui a mis en garde contre l'impact de l'inflation sur la demande pour ses produits, a cédé 2,14%.

(Rédigé par Lawrence Delevingne à Boston et Elizabeth Howcroft à Londres, version française Tangi Salaün)