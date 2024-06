* Le Dow Jones a cédé 0,3%, le S&P-500 a pris 0,1% et le Nasdaq 0,6%

3 juin (Reuters) - Wall Street a fini en ordre dispersé lundi après les données décevantes du secteur manufacturier en mai et alors qu'un problème technique a brièvement provoqué la suspension de la cotation de plusieurs actions à la Bourse de New York.

L'indice Dow Jones a cédé 0,3%, ou 115,29 points, à 38.571,03 points tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 5,89 points, soit 0,1% à 5.283,40 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 93,655 points, soit 0,6% à 16.828,67 points.

Un problème technique à la Bourse de New York a déclenché des fluctuations massives sur les actions Berkshire Hathaway et Barrick Gold. La cotation d'au moins 60 titres a été interrompue en raison de la volatilité, avant que la bourse ne règle le problème et que l'activité ne reprenne.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) a par ailleurs montré que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'était contractée en mai pour un deuxième mois consécutif, les nouvelles commandes de biens ayant enregistré leur plus forte baisse depuis près de deux ans.

"Ce que l'on constate lorsque l'on observe le marché dans son ensemble, c'est qu'il évolue à la baisse en raison des préoccupations liées à la croissance en raison de la persistance de données économiques plus moroses", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services à Atlanta.

"Non seulement le marché global est en baisse, mais les bons du Trésor à 10 ans sont en baisse d'environ 8 points de base, et cela représente un signal supplémentaire de l'inquiétude des investisseurs pour la croissance économique", a-t-il ajouté.

Les analystes estiment a 59% les chances que la Fed commence à réduire ses taux en septembre, contre environ 53% avant la publication des données de l'ISM, selon l'outil FedWatch du CME.

Les rendements de référence des obligations américaines à 10 ans sont tombés à un plus bas de deux semaines après les données manufacturières.

Aux valeurs, l'action du géant des semi-conducteurs Nvidia a pris 4,90% après que son directeur général a fait savoir que la nouvelle plate-forme destinée à l'intelligence artificielle du groupe serait déployée en 2026.

Gamestop s'est envolé de 21% alors qu'une publication sur Reddit de l'influenceur Keith Gill, connu sous le nom de "Roaring Kitty", a montré des paris en cours à hauteur de 116 millions de dollars sur le distributeur de jeu vidéo.

Une semaine riche en données attend les investisseurs avec notamment des chiffres sur le secteur des services, les commandes aux usines et le rapport très surveillé vendredi sur l'emploi non agricole, qui pourrait fournir des indices sur l'action de la Fed en matière de taux.

(Rédigé par Chibuike Oguh à New York, avec Lisa Mattackal et Johann M Cherian à Bangalore ; version française Kate Entringer)