* Wall Street pourrait gagner jusqu'à 0,73% à l'ouverture



* Le CAC 40 avance de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,44% à mi-séance



* Reflux des craintes géopolitiques au Moyen-Orient



* Les rendements obligataires se tendent légèrement



* Plus de 300 entreprises du S&P 500 et du Stoxx 600 publient cette semaine



par Claude Chendjou



PARIS, 22 avril (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes entament la semaine sur un rebond à mi-séance dans un contexte de reflux des tensions géopolitiques.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,50% pour le Dow Jones, de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,73% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,26% à 8.043,16 points vers 10h35 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,66%. A Londres, le FTSE, riche en matières premières, progresse plus nettement, de 1,44%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,46% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,39%. Le Stoxx 600, qui a enregistré vendredi sa troisième baisse hebdomadaire consécutive, rebondit de 0,44%.



Ce rebond est emmené par les valeurs cycliques, notamment dans le compartiment bancaire (+0,82%) et l'énergie (+1,14%).



La tendance de fond reste toutefois incertaine alors que la semaine sera marquée, sur le plan microéconomique, par d'importantes publications d'entreprises en Europe, notamment dans le secteur du luxe (Hermès et Kering) et de la banque (BNP Paribas, Deutsche Bank , Barclays). Aux Etats-Unis, sont attendus des géants comme Tesla, Meta Platforms ou encore Boeing.



Au total, 158 entreprises du S&P 500 et 173 sociétés du Stoxx 600 doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine, selon les données de LSEG.



Sur le plan macroéconomique, le marché attend jeudi les chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre et vendredi la publication de l'indice d'inflation PCE et les dépenses de consommation pour le mars aux Etats-Unis.



Le retour prudent vers les actifs risqués intervient alors que la semaine dernière le marché a redouté un embrasement au Moyen-Orient après des explosions signalées en Iran, suggérant des représailles d'Israël envers Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a toutefois minimisé la portée de cet "incident".



"Il semble que ni Israël ni l'Iran ne souhaitent une escalade de la crise au Moyen-Orient (...) et avec les frappes ultérieures des deux côtés qui ne semblent pas imminentes, les inquiétudes des investisseurs se sont quelque peu apaisées", note Kazuo Kamitani, stratège chez Nomura Securities.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Tesla a réduit en Chine le prix de certains modèles de ses véhicules de près de 2.000 dollars (environ 1.870 euros), à la suite d'une décision similaire prise aux Etats-Unis et dans plusieurs pays en Europe. L'action recule de 2,7% avant-Bourse dans un contexte de crainte d'une guerre des prix.



Nvidia, qui a perdu 10% vendredi, rebondit de 2,4% en avant-Bourse lundi, entraînant dans son sillage Meta Platforms, Amazon et Alphabet, qui prennent de 0,3% à 0,9%.



VALEURS EN EUROPE



Alstom est dans le rouge (-0,16%) après avoir annoncé vendredi la vente de ses activités de signalisation conventionnelles en Amérique du Nord au fabricant allemand de systèmes ferroviaires Knorr-Bremse (+4,26%) pour environ 630 millions d'euros.



Galp Energia s'envole de 17,58%. Le groupe pétrolier portugais a annoncé que son gisement de Mopane au large de la Namibie pourrait renfermer au moins 10 milliards de barils de pétrole.



Iveco chute de 3,42%, le constructeur automobile italien ayant annoncé le départ de son administrateur délégué Gerrit Marx vers le groupe américain CNH Industrial.



TAUX



Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, monte de plus de trois points de base, à 2,539% alors que les craintes d'une escalade militaire immédiate au Moyen-Orient se sont estompées et que les investisseurs ont désormais l'attention tournée vers les risques en matière d'inflation et d'évolution des taux directeurs.



Le rendement des bons du Trésor de même échéance avance de près de quatre points de base, à 4,6559%.



CHANGES



Le dollar reste ferme (+0,04%) face à un panier de devises de référence , dont l'euro qui se négocie à 1,0652 dollar (-0,02%) et la livre sterling à 1,2337 dollar (-0,27%).



L'indice dollar a enregistré la semaine dernière une forte volatilité dans un contexte de tensions au Moyen-Orient, l'indice de volatilité sur les devises de Deutsche Bank ayant augmenté de 9,7%, à son plus haut niveau depuis février.







PÉTROLE



Le marché pétrolier est en repli sur fond d'apaisement des tensions géopolitiques: le Brent reflue de 0,58% à 86,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,40% à 82,81 dollars .



Les deux références du pétrole avaient gagné plus de trois dollars le baril vendredi en début d'échanges après les explosions signalées en Iran.



PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 22 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 14h00 Confiance du consommateur avril -14,4 -14,9



(1re estimation) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)