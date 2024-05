*



Le Dow Jones vu en baisse de 0,86%, le S&P 500 de 0,43%, le Nasdaq de 0,39%







* Le CAC 40 avance de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,29% à mi-séance



* Une salve d'indicateurs jeudi et vendredi animeront les échanges



PARIS, 30 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en déclin jeudi, tandis que les indices européens progressent à mi-séance, plusieurs indicateurs devant mettre à l'épreuve les projections de politique monétaire aux Etats-Unis et en zone euro ces prochains jours.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le rouge, le Dow Jones reculant de 0,86%, tandis que le Standard & Poor's 500 perd 0,43% et le Nasdaq 0,39%.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,24% à 7.954,42 points vers 11h55 GMT. Le Dax à Francfort est stable sous la pression de SAP, tandis que le FTSE à Londres inscrit une hausse de 0,28%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,24%, contre 0,1% pour l'EuroStoxx 50 et 0,29% pour le Stoxx 600.



Les marchés se sont inquiétés mardi et mercredi des perspectives de politique monétaire, déclenchant une vente obligataire importante qui a fait pression sur les actifs risqués.



Les investisseurs sauront jeudi et vendredi si leurs craintes sont fondées: aux Etats-Unis, la deuxième estimation de la croissance du PIB au premier trimestre ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 12h30 GMT.



Le principal rendez-vous se tiendra vendredi, l'inflation PCE, l'indicateur de la dynamique des prix favori de la Réserve fédérale, étant attendu ce jour.



La zone euro ne sera pas en reste, puisque l'inflation dans le bloc en mai sera publiée vendredi.



"Les investisseurs semblent de plus en plus fébriles à la veille de la publication de l’inflation en zone euro et aux Etats-Unis et à quelques heures de la révision de la croissance américaine du premier trimestre", constate John Plassard, directeur chez Mirabaud.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Salesforce a annoncé prévoir un chiffre d'affaires de 9,20 à 9,25 milliards de dollars pour le trimestre en cours, contre un chiffre de 9,37 milliards de dollars anticipé par le consensus LSEG, ainsi qu'un chiffre d'affaires au premier trimestre de 9,13 milliards de dollars, inférieur aux attentes.



HP a publié un chiffre d'affaires de 12,8 milliards de dollars pour son deuxième trimestre fiscal, contre une prévision moyenne des analystes de 12,6 milliards de dollars, selon les données de LSEG.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Neoen a annoncé jeudi que Brookfield était entré en négociations exclusives avec Impala et d'autres actionnaires pour acquérir une participation de 53% dans le groupe et lancer une offre publique d'achat obligatoire portant l'intégralité de son capital. La cotation du groupe demeure suspendue à mi-séance dans l'attente d'un communiqué.



Derichebourg a abaissé mercredi sa prévision de profit annuel, mais s'affiche en hausse de 4,58% après avoir fait état d'un flux de trésorerie positif au premier semestre.



Groupe LDC prend 4,03% après que le volailler a publié de solides résultats annuels et fixé de nouveaux objectifs pour l'exercice en cours.



SAP recule de 2,58% après que son homologue américain Salesforce a annoncé une baisse de ses prévisions pour le deuxième trimestre en raison d'une faible demande pour ses produits de cloud computing et d'entreprise.



Telecom Italia abandonne 6,36% après des résultats trimestriels tout juste conformes au consensus fourni par l'opérateur télécoms italien.



SAS chute de 8,25% après avoir annoncé jeudi creusé sa perte avant impôts au titre de son deuxième trimestre fiscal et a indiqué vouloir achever sa restructuration financière au cours de cet été.



TAUX



Les rendements américains s'érodent après avoir bondi de plus de 16 points de base au cours des deux dernières séances, la demande pour de récentes émissions de bons du Trésor s'étant avérée faible.



Le rendement du Treasury à dix ans perd 2,8 pb à 4,5958%, tandis que le deux ans se replie de 1,9 pb à 4,9664%.



Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,678%, celui du taux à deux ans se maintient à 3,108%.



CHANGES



Le dollar se replie dans le sillage de la baisse des Treasuries mardi et mercredi, tandis que les investisseurs se positionnent avec prudence avant la publication de l'indicateur d'inflation PCE vendredi.



Le dollar recule de 0,14% face à un panier de devises de référence, l'euro prend 0,06% à 1,0807 dollar, et la livre sterling est inchangée à 1,2705 dollar.



PETROLE



Le cours du brut s'érode, les marchés s'inquiétant d'une baisse des taux plus tardive qu'espéré aux États-Unis, alors que des indicateurs publiés par l'Energy Information Administration américaine sont attendus plus tard dans la journée.



Le Brent s'érode de 0,45% à 83,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,38% à 78,93 dollars .



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 MAI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Produit intérieur brut (PIB) T1 1,3% 1,6%



en rythme annualisé (2e



estimation)



USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 25 218.000 215.000



mai (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)