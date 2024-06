* En Europe, le CAC 40 perd 0,82% et le Stoxx 600 0,67%



* Wall Street dans le rouge à mi-séance



* Le rapport Jolts sur l'emploi en ligne de mire des opérateurs



par Augustin Turpin



4 juin (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance alors que les investisseurs attendent de nouvelles données de conjoncture, comme le rapport Jolts sur les offres d'emplois aux Etats-Unis, pour déterminer la direction de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,44% pour le Dow Jones, de 0,49% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,46% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 perd 0,82% à 7.932,21 vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,14% et à Londres, le FTSE cède 0,42%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,62%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 1,05% et le Stoxx 600 0,67%.



Alors que les données de l'Office fédéral du travail allemand ont révélé une hausse plus importante que prévu du chômage en mai, les regards se tournent vers les Etats-Unis où les résultats du rapport Jolts sur les offre d'emplois sont attendus à 12h00 GMT.



L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré lundi que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en mai pour un deuxième mois consécutif, entraînant des interrogations sur la solidité de l'économie américaine.



"Ce fut une journée où le thème de l'exceptionnalisme économique américain a été remis en question", a notamment souligné Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.



Les chiffres du rapport Jolts, ainsi que ceux de l'emploi non agricole attendus vendredi, devraient permettre de répondre en partie aux questionnements des opérateurs, qui cherchent encore à déterminer quand interviendra la première intervention de la Fed sur les taux directeurs.



"Nous nous attendons à une légère baisse de la demande de main-d'œuvre sur le marché américain", a déclaré Raisah Rasid, analyste chez JPMorgan Asset Management.



"Qu'est-ce que cela signifie pour la Fed ? Je pense que toutes les données indiquent une réduction des taux d'intérêt plus tard dans l'année, potentiellement en décembre. Si les données évoluent plus rapidement que prévu, cette réduction pourrait être avancée à septembre."



Les opérateurs évaluent désormais à près de 62% la probabilité que la Fed réduise ses taux en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Intel prend 1,7% dans les échanges avant-Bourse après le lancement de sa nouvelle génération de processeurs pour serveurs Xeon, le groupe ayant également annoncé que le prix de ses puces destinées à l'intelligence artificielle serait nettement inférieurs à ceux de ses concurrents.



VALEURS EN EUROPE



British American Tobacco décline de 1,27%, le groupe anticipant une légère baisse de son chiffre d'affaires semestriel, tandis que Deutsche Telekom abandonne environ 2% alors que la banque publique allemand KfW a annoncé lundi une vente de 2,7 milliards d'euros de sa participation dans l'opérateur télécoms.



TAUX



Les marchés obligataires américains reculent, le Treasury à dix ans perdant 1,9 points de base (pb) à 4,3825%, après être tombé lundi à un plus bas de deux semaines à la suite de la publication des données manufacturières aux Etats-Unis, et celui à deux ans 1,4 pb à 4,8037%.



Le rendement du dix ans allemand perd 4,0 point de base à 2,5450%.



CHANGES



Le dollar gagne 0,13% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,33% à 1,0866 dollar.



PÉTROLE



Le marché pétrolier continue de baisser en raison des craintes d'un relèvement de l'offre, l'Opep+ ayant laissé dimanche la possibilité à huit de ses membres de mettre fin progressivement à leurs réductions volontaires à partir d'octobre.



Le Brent abandonne 1,72% à 77,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,99% à 72,74 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Offres d'emplois (Enquête avril 8,355 8,488



Jolts) millions millions



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)