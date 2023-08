* Le marché digère une série d'indicateurs économiques



* L'inflation en zone euro stable en août



* A suivre l'indice des prix PCE aux Etats-Unis



* UBS en soutien en Europe, Pernod Ricard déçoit



par Claude Chendjou



PARIS, 31 août (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes, à l'exception de Francfort, évoluent sur une note prudente à mi-séance après des chiffres montrant une stabilité de l'inflation en zone euro en août, en attendant la publication des prix PCE mensuels aux Etats-Unis.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,32% pour le Dow Jones, une stabilité pour le Standard & Poor's 500 et une baisse de 0,16% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 reflue de 0,2% à 7.349,52 vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,55%, soutenue notamment par les valeurs de l'immobilier comme Vonovia (+3,85%). A Londres, le FTSE fléchit de 0,02%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,15%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,05% et le Stoxx 600 de 0,16%.



La séance en Europe est hésitante alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur la politique monétaire des grandes banques centrales tout en digérant des indicateurs économiques mitigés.



La première estimation d'Eurostat montre jeudi que la hausse des prix dans la zone euro s'est stabilisée en août à 5,3% sur un an, mettant fin à quatre mois consécutifs de baisse, sous la pression de prix alimentaires élevés.



En excluant les éléments les plus volatils comme les produits alimentaires non transformés et l'énergie, l'inflation a cependant ralenti à 6,2% après 6,6% le mois dernier et un consensus à 6,3%, ce qui pourrait conforter l'hypothèse d'une pause sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE) en septembre.



Le marché attend désormais à 12h30 GMT l'indice des prix PCE aux Etats-Unis pour le mois juillet, l'indicateur préféré d'inflation de la Fed, tandis que vendredi sera publié le rapport officiel sur les créations de postes, le chômage et les salaires du pays.







LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Salesforce bondissait de 5,4% en avant-Bourse, l'éditeur de logiciels professionnels ayant fait part d'un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre et annoncé un relèvement de sa prévision de ventes pour le trimestre en cours.



VALEURS EN EUROPE



En Bourse, le compartiment européen de la finance (+1,52%) anime les échanges avec notamment UBS qui grimpe de 5,51%, à son niveau le plus élevé depuis octobre 2008. La banque suisse a déclaré jeudi anticiper 10 milliards de dollars d'économies avec l'absorption de la branche suisse de Credit Suisse, ce qui se traduira par la suppression de 3.000 emplois.



A Paris, les prévisions de Pernod Ricard (-4,70%) en Chine pèsent sur tout le secteur du luxe, LVMH et Hermès cédant respectivement 1,40% et 1,05%.



Les valeurs exposées au Gabon comme Maurel & Prom (+6,21%) et Eramet (+9,90%) rebondissent jeudi après leur forte baisse de la veille liée à la prise du pouvoir par un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise.



CHANGES/TAUX



Aux changes, le dollar avance de 0,32% face à un panier de devises de référence avant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis.



L'euro se traite à 1,0871 dollar, en repli de 0,49% après les chiffres de l'inflation dans le bloc communautaire.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est quasiment stable, à 4,0984%, et celui de son équivalent allemand cède environ quatre points de base, à 2,494%, à un creux d'une semaine.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est soutenu par une forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière mais la faiblesse de l'activité manufacturière en Chine, qui a ralenti pour le cinquième mois consécutif en août, limite les gains.



Le Brent prend 0,66% à 86,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,62% à 82,14 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 31 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 235,000 230,000



26 août USA 14h30 Indice PCE des prix juillet +4,2% +4,1% USA 12h30 Revenus et dépenses des juillet +0,7% +0,5%



consommateurs (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)