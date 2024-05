* Le Dow Jones et le S&P 500 attendus stable, le Nasdaq en baisse de 0,12%



* Le CAC 40 recule de 1,02% et le Stoxx 600 de 0,48% à mi-séance



* Les marchés attendent les "minutes" de la Fed mercredi



PARIS, 21 mai (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée mardi tandis que les indices européens déclinent à mi-séance, la prudence dominant avant la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 s'affichant sans direction, tandis que le Nasdaq abandonne 0,12%.



À Paris, le CAC 40 baisse de 1,02% à 8.112,77 points vers 10h14 GMT. Le Dax à Francfort décroît de 0,66%, contre 0,49% pour le FTSE à Londres .



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,56%, contre 0,75% pour l'EuroStoxx 50 et 0,48% pour le Stoxx 600 .



La prudence domine les échanges en l'absence d'indicateurs de premier plan, et alors que la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera publié mercredi.



Les investisseurs seront attentifs aux débats qui animent la banque centrale, alors que les commentaires restrictifs se succèdent.



Après la publication d'un indicateur d'inflation CPI meilleur que prévu la semaine dernière, les investisseurs s'inquiètent désormais de la trajectoire monétaire américaine, qui pourrait se révéler plus durablement restrictive qu'attendue.



"Le marché américain revient sur ses anticipations de taux après la publication de l'inflation CPI, aidé par les responsables de la Fed qui ont averti que les perspectives d'inflation étaient suffisamment incertaines pour que les taux soient maintenus jusqu'à ce qu'elles deviennent plus claires", écrit Kit Juckes, responsable de la stratégie devises chez Société Générale.



John Plassard, directeur chez Mirabaud, évoque aussi "le sillage d’une résurgence de la nervosité avec d’un côté les interrogations qui entourent l’avenir du conflit au Proche Orient après le décès du président iranien et d’un autre un certain stress à la veille de la publication des résultats de Nvidia".



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Eli Lilly a déclaré mardi que son médicament tirzepatide a été autorisé en Chine pour le traitement du diabète de type 2.



Zoom Video Communications a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année, mais moins fortement qu'espéré par les analystes.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



AstraZeneca a déclaré mardi viser une hausse d'environ 75% de son chiffre d'affaires pour atteindre 80 milliards de dollars (73,65 milliards d'euros) d'ici 2030, et se hisse de 1,41%.



Carmila avance de 2,96% après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "vendre".



Generali recule de 3,36%, la faiblesse de l'activité IARD (biens et dommages) de l'assureur italien prenant le pas sur un bénéfice net meilleur que prévu au premier trimestre.



Saipem gagne 3,29% après avoir décroché de nouveaux contrats d'une valeur de 3,7 milliards de dollars.



SFS Group , fabricant de systèmes de fixation, progresse de 10,37% après qu'UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat".



TAUX



Les rendements déclinent dans un contexte de prudence.



Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 2 points de base (pb) à 2,512%, celui du taux à deux ans perd 1,4 pb à 2,981%.



Le rendement du Treasury à dix ans s'érode de 1,1 pb à 4,4257%, tandis que le deux ans est stable à 4,8286%.



CHANGES



L'euro se renforce face au dollar, les cambistes demeurant incertains de la tonalité des "minutes" de la Fed attendues mercredi.



Le dollar cède 0,07% face à un panier de devises de référence , l'euro



se renforce de 0,12% à 1,0868 dollar, et la livre sterling prend 0,07% à 1,2713 dollar.



PETROLE



Les marchés du brut s'inquiètent des perspectives de taux américaines, une politique monétaire durablement restrictive risquant de peser sur la demande de pétrole.



Le Brent abandonne 0,9% à 82,96 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,86% à 79,11 dollars .



PLUS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS ATTENDUS CE JOUR (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)