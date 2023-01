Point sur les fortes variations du jour : coup dur pour les paris en ligne et changements de recommandation.

En hausse

Poujoulat (+7,2%) : le fabricant de conduits de cheminées et de sorties de toits métalliques a amélioré sa rentabilité au premier semestre 2022. Son résultat net atteint 12,7 M€ et représente 7,5% du chiffre d’affaires (vs 4,7 M€ un an plus tôt, soit 3,7% du chiffre d’affaires). L’objectif de rentabilité nette de 5% devrait être dépassé sur l’ensemble de l’année.

Air france-KLM (+6,5%) : UBS passe de “neutre” à “achat”, tandis que Davy Research relève sa recommandation de "sous-performance" à “neutre”.

Kion (+5,8%) : Le leader européen de la fabrication et de la commercialisation d’équipements de manutention est soutenu par la Société Générale qui passe de “conserver” à “achat” avec un objectif de cours à 45€. Elle estime que les risques sur les attentes de marges sont désormais faibles et que la situation macro-économique s’améliore, ce qui devrait permettre au groupe de réduire son endettement après une année 2022 difficile (le titre avait perdu 81%).

En baisse

Kindred (-16,6%) : L’entreprise de jeux en ligne et de paris sportifs émet un profit warning sur ses bénéfices du quatrième trimestre.

Partners Group (-3,5%) : le spécialiste des placements dans les marchés privés a publié des résultats mitigés. Les chiffres se sont inscrits de justesse dans la fourchette des attentes du consensus. Les objectifs en matière de demande de la clientèle sont revus à la baisse. Kepler Cheuvreux, Barclays et Société Générale ont baissé leur objectif de cours sur la valeur.

Pennon (-2,9%) : Deutsch bank abaisse sa recommandation de “neutre” à “vendre” sur la société d’infrastructure environnementale.

Bouygues (-2,6%) : Morgan Stanley abaisse sa recommandation à “sous-pondérer”.