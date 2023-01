Point sur les fortes variations du jour : du bon et du moins bon chez les laboratoires vétérinaires, DR. Martens K.O

Adrien Chavanne Analyste Junior Suivre 9 Tous ses articles D’origine lyonnaise, issu d’une famille d’industriels et de scientifiques, Adrien Chavanne est élève de l’ESDES. Grand sportif, curieux et amateur des chemins de randonnée les plus exotiques et exigeants, il comptabilise, en dépit de son jeune âge, plusieurs célèbres GR. Son amour pour l’investissement est un héritage familial, et à titre personnel, il évolue sur un large éventail boursier : des très petites caps françaises et européennes aux plus larges caps US.