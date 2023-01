Adrien Chavanne Analyste Junior Suivre 8 Tous ses articles Point sur les fortes variations du jour : l'hydrogène vert avance, Engie recule 06/01/2023 | 15:02 Adrien Chavanne 06/01/2023 | 15:02 Envoyer par e-mail :

Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article. En hausse Clarkson PLC (+5,5%) : le fournisseur de services d'expédition britannique anticipe une année 2022 supérieure aux attentes. Le bénéfice annuel avant impôts devrait être d'au moins 98 millions de livres sterling. Il s'établissait à 69,4 millions de livres sterling l'an dernier. NEL ASA (+5,8%) : le société norvégienne, spécialisée dans les installations de stockage et de distribution d'hydrogène vert (issu d'énergies renouvelables) a accepté une étude d'ingénierie et de conception pour une capacité de 120 mégawatts de HH2E en Allemagne. Elle livrera aussi 40 mégawatts d'équipement d'électrolyse alcaline à Statkraft (société d'énergie renouvelable). Rheinmetall (+3,2%) : La société allemande spécialiste des solutions de sécurité et de mobilité pour les secteurs de la défense et de l'automobile poursuit sa hausse depuis le début de la semaine. L'entreprise devrait prendre une nouvelle dimension en remplaçant Linde dans le DAX, l'indice phare de la bourse de Francfort En baisse Engie : (-3,7%) : Les autorités françaises commencent à faire monter la pression sur les fournisseurs d'énergie pour qu'ils renégocient certains contrats avec les professionnels. Par ailleurs, l'entreprise émet pour 2,75 milliards d'euros d'obligations vertes pour financer ses besoins de financement 2023 et renforcer sa liquidité. Par ailleurs, Oddo a légèrement réduit son objectif, de 17,5€ à 17€. Essentra PLC (-9,9%) : le fournisseur de composants et de solutions qui emploie 8400 personnes, a connu une croissance assez lente en 2022 compte tenu des vents contraires du marché. Le chiffre d'affaires devrait, pour autant, être en hausse de 6,5% sur l'année rapport à 2021.

© Zonebourse.com 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CLARKSON PLC 4.93% 3300 -2.78% ENGIE -3.39% 12.902 -0.28% ESSENTRA PLC -9.40% 212.5 -1.06% NEL ASA 5.91% 15.98 8.77% RHEINMETALL AG 3.22% 208.5 8.63%